HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Dorong Generasi Muda Jadi Kreator Konten Positif Lewat CommuniAction

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |11:40 WIB
Komdigi Dorong Generasi Muda Jadi Kreator Konten Positif Lewat CommuniAction
Direktur Informasi Publik Ditjen KPM Komdigi, Nursodik Gunarjo membuka kegiatan CommuniAction Malang. 12 Februari 2026.
MALANG – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Pasalnya, ruang digital memberikan peluang besar, tetapi juga memiliki banyak risiko.

Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Komdigi, Nursodik Gunarjo, mengatakan bahwa ruang digital membuka peluang generasi muda untuk belajar, berekspresi, dan berkembang. Namun, berbagai hal negatif juga bisa ditemukan di dalam ruang digital tersebut.

“Tetapi di dalamnya (ruang digital) juga terdapat tantangan seperti perundungan siber, eksploitasi daring, paparan konten berbahaya, dan penyalahgunaan data pribadi,” kata Nursodik saat membuka kegiatan CommuniAction Malang dengan tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?” yang digelar di Kota Malang, Kamis (12/2/2026).

Hadir mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) KPM Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, Nursodik mengungkapkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

 

      
Topik Artikel :
Ruang digital PP Tunas Komdigi
