Viral Terjebak di Jalur TransJakarta Pemotor Gotong Royong Bongkar Separator

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah video yang memperlihatkan pemotor bekerja sama merusak separator atau pembatas jalur TransJakarta. Diyakini ini dilakukan karena mereka berusaha menghindari polisi yang sedang melakukan operasi tindak tilang.

Video tersebut diunggah akun TikTok @read1hhhh. Dalam video itu tampak sejumlah pemotor memadati jalur TransJakarta. Bahkan, beberapa di antaranya turun dari kendaraannya dan mendorong pembatas agar terdapat celah yang bisa membuat mereka keluar dari jalur tersebut.

Dikatakan bahwa hal tersebut terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, tepatnya di Halte Jembatan Gantung. Itu merupakan jalur yang cukup padat. Banyak pengendara kerap menerobos jalur TransJakarta untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

Fenomena pengendara motor atau mobil menerobos jalur TransJakarta kerap terjadi. Padahal, itu merupakan jalur khusus TransJakarta yang merupakan angkutan umum demi mempercepat mobilitas warga Jakarta yang akan bepergian.

Kendati begitu, masih banyak yang mengabaikan aturan tersebut. Mereka beralasan menghindari kemacetan atau mencari jalan pintas. Padahal, sudah ada aturan yang mengatur sanksi bagi pengendara yang nekat masuk jalur TransJakarta.

Aturan tersebut tertulis pada Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pada Perda tersebut, Pasal 90 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan Umum massal berbasis Jalan”.