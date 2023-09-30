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Intip Spesifikasi Mobil Listrik Baru Honda, Mampu Tempuh Jarak 482 Km

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |17:26 WIB
Intip Spesifikasi Mobil Listrik Baru Honda, Mampu Tempuh Jarak 482 Km
Honda Prologue. (Doc. Honda)
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JAKARTA – Mobil listrik Honda Prologue belum lama ini resmi meluncur. Ini bakal menjadi SUV listrik pertama dari pabrikan asal Jepang yang akan dipasarkan. Penjualannya sendiri akan dilakukan pada 2024, yang diawali di Amerika Serikat.

Secara tampilan, Honda Prologue memiliki desain yang sangat gagah dengan mencirikan SUV sesungguhnya. Itu terlihat pada jarak terendah ke tanah atau ground clearence yang cukup tinggi.

Honda merancang Prologue dari platform kendaraan listrik yang canggih dengan dilengkapi suspensi depan dan belakang muti-link yang telah dioptimalkan. Ini dapat memberikan pengalaman berkendara yang sangat nyaman di kelasnya.

SUV listrik ini juga memiliki desain yang rendah dan lebar untuk mengoptimalkan aerodinamis serta mengurangi kebisingan dalam kabin. Ini juga bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan baterai.

Honda Prologue memiliki jarak sumbu roda lebih panjang 5 inci dari Honda CR-V, yakni 121,8 inci. Mobil listrik ini dibekali velg berukuran 21 inci, ini menjadi yang terbesar yang pernah dibuat Honda.

Honda melengkapi Prologue dengan teknologi Google Built-in. Teknologi ini berfungsi membantu pengemudi dalam mengendarai kendaraannya dengan aplikasi Google Assistant, Google Maps, dan aplikasi lainnya di Google Play.

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Mobil listrik ini dibekali baterai Lithium-ion berkapasitas 85 kWh yang sudah mendukung pengisian daya cepat. Pada varian AWD, motor penggerak yang digunakan mampu menghasilkan tenaga 288 hp dan torsi puncak 451 Nm. Mobil ini mampu melaju dengan jarak maksimal 300 mil atau sekitar 482 kilometer dalam sekali pengisian daya penuh.

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