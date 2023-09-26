25 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta, Ada Irit BBM

HARGA mobil bekas di bawah Rp50 juta masih menarik perhatian masyarakat. Apalagi bagi mereka yang ingin membeli kendaraan, tapi minim bujet.

Mobil menjadi salah satu sarana transportasi yang nyaman digunakan. Apalagi ketika dipakai bersama keluarga.

Soal harga, bujet Rp50 juta pun tetap bergengsi asal mendapatkan sesuai pilihan.

Mengutip berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), berikut harga mobil bekas di bawah Rp50 juta.

1.Daihatsu Xenia

Daihatsu Xenia generasi awal bisa jadi salah satu pilihan ketika Anda membutuhkan mobil keluarga.

Mobil ini memiliki spesifikasi 1.000 cc bertenaga 62 dk dan dikenal irit. Selain cukup irit, kelebihan mobil Xenia generasi awal antara lain perawatan relatif murah dan suku cadang masih tersedia di pasaran.

2. Mitsubishi Kuda

Mitsubishi Kuda layak Anda pertimbangkan karena mobil bekas keluaran 2000 hingga 2005 dijual dengan harga di bawah Rp50 juta.

Meskipun demikian, Anda tetap harus perhatikan kalau mobil tersebut sesuai pilihan karena Mitsubishi Kuda memiliki sejumlah spesifikasi.

Adapun kelebihan mobil Mitsubishi Kuda grandia di antaranya tersedia tiga pilihan mesin yaitu 1.6L bensin, 2.0L bensin, dan 2.5 diesel. Selain itu, suspensi mobil ini juga terbilang empuk sehingga terasa nyaman ketika melewati jalanan yang berbatu.

Hanya saja, salah satu keluhan dari mobil Mitsubishi Kuda adalah konsumsi BBM yang sedikit boros.

3. Datsun Go Panca

Datsun Go Panca varian STD MT 2014, 1.200 cc bisa jadi pilihan Anda. Mobil ini berada di segmen low cost green car (LCGC) yang saat ini harga jual bekasnya tergolong murah.

Kelebihan mobil yang satu ini juga irit BBM.

Hanya saja, kekurangan mobil tersebut yaitu kapasitas tempat duduknya terbatas sehingga kurang cocok untuk keluarga dengan banyak anak.