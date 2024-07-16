Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Bugatti La Voiture Noire,

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:57 WIB
Segini Harga Bugatti La Voiture Noire,
Harga Bugatti La Voiture Noire selalu membuat orang penasaran karena mencapai ratusan miliar. (Foto: Bugatti)
A
A
A

JAKARTA - Sejak diluncurkan di Geneva Motor Show pada 2019,  harga mobil Bugatti La Voiture Noire yang dijuluki mobil super hitam legam itu masih bikin publik geleng geleng kepala. Dengan fitur-fitur yang memukau, berharga, menawan, dan luar biasa menjadi wajar jika mobil ini disebut sebagia mobil termahal di dunia. 

Bugatti memicu kehebohan saat memperkenalkan La Voiture Noire di Geneva Motor Show 2019. Tak lama setelah itu, media berita melaporkan bahwa Noire telah dibeli pembeli yang tidak disebutkan namanya dengan harga mobil baru tertinggi yang pernah ada, USD18,7 juta. 

Sejauh ini, identitas pembelinya masih menjadi misteri. Hotcars menggambarkan, bagi  kebanyakan orang, La Voitire Noire berada di dunia fantasi yang sama dengan Batmobile, jauh  melampaui mobil coupe ramping yang dikendarai di film action. 

Harga Bugatti La Voiture Noire

Spesifikasi Mesin Bugatti La Voiture Noire 

Melesat dari 0 hingga 60 dalam 2,4 detik.
Mesin — Mesin 8L quad-turbo16 silinder.
Tenaga kuda — lebih dari 1.500 hp di setiap roda.
Torsi — 1.180 pound-feet.
Akselerasi — 0 hingga 62 mph dalam 2,4 detik.

 

Halaman:
1 2
      
