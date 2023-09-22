10 Mobil Bekas Harga Rp20 Jutaan, Ini Rekomendasinya

JAKARTA - Mobil bekas harga Rp20 jutaan masih banyak dicari para pencinta mobil. Baik dipakai secara pribadi atau dijadikan bisnis.

Tipe yang ditawarkan pun beragam. Mulai dari sedan, hatchback hingga MPV jika Anda beruntung mendapatkannya. Anda tentunya bisa menjalani mobilitas tanpa harus berkerumun.

Berikut mobil bekas harga Rp20 jutaan, dikutip berbagai sumber pada Jumat (22/9/2023).

1. Toyota Corona

Mobil Toyota Corona ini merupakan salah satu sedan mewah pada masanya. Tampilan yang klasik membuat mobil ini menjadi incaran.

Untuk Toyota Corona keluaran 2000 bisa Anda dapatkan mulai dari Rp25 juta.

2. Honda Accord Prestige

Honda Accord Prestige merupakan generasi kedua dari seri Accord dengan dibekali mesin 2.000 cc, sehingga menghasilkan tenaga 98 Hp dengan torsi maksimum 148 Nm.

Mobil ini sudah menggunakan fitur power window. Setirnya sudah mengadopsi power steering. Honda Accord Prestige keluaran 1987 dibanderol dengan harga yang cukup murah yakni Rp 25 juta.