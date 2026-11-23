Mengapa Storage HP Selalu 128, 256, dan 512 GB?

JAKARTA - Mengapa storage HP selalu 128, 256, dan 512GB? Kapasitas penyimpanan menentukan seberapa banyak aplikasi, foto, dan video yang bisa disimpan di ponsel, sehingga menjadi salah satu hal pertama yang dicek calon pembeli. Anehnya, produsen menawarkan pilihan yang nyaris seragam, yakni 128 GB, 256 GB, atau 512 GB, dan jarang sekali ada angka seperti 150G B atau 300 GB.

Lantas, apakah pola tersebut punya alasan teknis, atau hanya strategi penjualan? Simak ulasannya sebagai berikut.

Alasan Storage HP Selalu 128, 256, dan 512 GB

Alasan utamanya adalah sistem biner. Komputer dan ponsel menyimpan data dengan angka 0 dan 1, sehingga kapasitas memorinya mengikuti kelipatan pangkat dua. Jika dihitung, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 8 sama dengan 256, dan 2 pangkat 9 sama dengan 512. Pola ini berlanjut ke 1.024 GB atau 1 TB. Memaksakan ukuran di luar pola, seperti 200 GB, tidak efisien dari sisi pemrosesan data maupun biaya produksi.

Standar ini juga berlaku di tingkat produksi. Cip NAND flash, komponen utama penyimpanan ponsel, dibuat dalam kapasitas yang sudah distandarkan. Cara ini membantu pabrik menekan biaya, mengurangi cacat, dan menjaga kestabilan produksi massal. Kioxia, produsen memori asal Jepang, misalnya menawarkan memori UFS untuk ponsel dalam kapasitas 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB.

Dari sisi bisnis, kapasitas standar memudahkan produsen membagi produk ke beberapa segmen harga. Dilansir dari laman milik Tuoi Tre Online, jarak antara kapasitas yang tidak terlalu kecil membuat konsumen tidak bingung memilih. Jarak itu juga mendorong konsumen membayar lebih untuk versi yang kapasitasnya lebih besar karena dianggap lebih sepadan.