Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal Perbedaan Bus Executive, Super Executive, dan Sleeper

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |06:41 WIB
Mengenal Perbedaan Bus Executive, Super Executive, dan Sleeper
Mengenal Perbedaan Bus Executive, Super Executive, dan Sleeper (Ilustrasi/Dok Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal perbedaan bus executive, super executive, dan sleeper. Sebagai salah satu moda transportasi darat, bus memiliki daya angkut besar sehingga mampu membawa banyak penumpang dalam sekali perjalanan. 

Dari waktu ke waktu, bus berkembang menjadi transportasi modern yang mengedepankan fasilitas dan kenyamanan penumpang. Kini, perusahaan otobus (PO) menghadirkan beragam kelas layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran penumpang, terutama untuk perjalanan jarak jauh. 

Setiap kelas bus memiliki perbedaan, mulai dari konfigurasi kursi, kapasitas penumpang, fasilitas, hingga harga tiket. Lantas, apa saja perbedaan bus executive, super executive, dan sleeper? Berikut ulasan Okezone yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Bus Executive

Bus executive merupakan salah satu kelas layanan yang banyak ditemukan pada perjalanan antarkota maupun antarprovinsi. Kelas ini umumnya menawarkan fasilitas standar untuk menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan jarak jauh dengan harga tiket yang relatif terjangkau.

Dari sisi konfigurasi, bus executive umumnya menggunakan susunan kursi 2-2. Namun, terdapat pula operator yang menawarkan konfigurasi berbeda sesuai jenis armada dan rute perjalanan.

Kursinya biasanya sudah dilengkapi fitur reclining seat atau sandaran yang dapat diatur kemiringannya. Beberapa armada juga menyediakan sandaran kaki (leg rest) untuk menambah kenyamanan penumpang.

PO Bus Sinar Jaya
PO Bus Sinar Jaya

Untuk fasilitas, bus executive umumnya dilengkapi pendingin udara (AC), bagasi, serta kursi yang dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Pada sejumlah PO, penumpang juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti Wi-Fi, televisi, pengisi daya ponsel, hingga makanan dan minuman.

Meski demikian, kelengkapan fasilitas tersebut bergantung pada kebijakan masing-masing operator dan jenis armada yang digunakan.

Dari sisi harga, bus executive umumnya lebih terjangkau dibandingkan kelas super executive dan sleeper pada operator yang sama. Karena memiliki pilihan armada dan rute yang beragam, kelas ini menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang mengutamakan keseimbangan antara biaya perjalanan dan kenyamanan.

2. Bus Super Executive

Berbeda dengan kelas executive, bus super executive umumnya menawarkan ruang duduk yang lebih lega dan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Salah satu perbedaan yang paling terlihat adalah konfigurasi kursinya. Sejumlah bus super executive menggunakan susunan kursi 2-1 sehingga jumlah penumpang lebih sedikit dibandingkan bus dengan konfigurasi 2-2. Dengan begitu, ruang antarpenumpang dan ruang kaki dapat terasa lebih luas.

Kursinya juga umumnya memiliki ukuran lebih lebar dan dilengkapi fitur reclining serta sandaran kaki. Pada beberapa armada, tersedia pula layar hiburan pribadi, pengisi daya, dan fasilitas pendukung lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/15/3252713/bus-w9ky_large.jpg
Apa Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan Pariwisata? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/15/3213898/bus_double_decker_rosalia_indah-ZfoN_large.jpg
Daftar PO Bus Double Decker Termewah di Indonesia, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/15/3213067/po_als-2A6a_large.jpeg
5 PO Bus Tertua di Indonesia yang Masih Eksis hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439/po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156519/bus-gFnu_large.jpg
Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/52/3124945/bus-E7Jl_large.jpg
Kenapa Bus Tak Matikan Mesin saat di Rest Area?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement