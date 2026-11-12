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Jensen Huang Mengundurkan Diri Sebagai CEO Nvidia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |22:41 WIB
Jensen Huang Mengundurkan Diri Sebagai CEO Nvidia
Jensen Huang mengundurkan diri sabagai CEO Nvidia. (Foto: Reuters)
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JAKARTA - Jensen Huang telah mengundurkan diri dari kepemimpinan Nvidia, demikian diumumkan dewan direksi perusahaan cip raksasa tersebut. Pengumuman ini muncul menyusul rangkaian skandal perselingkuhan yang menjerat Huang.

Pria berusia 63 tahun itu merupakan salah satu pendiri Nvidia, dan telah memimpin perusahaan sejak 1993. Selama lebih dari tiga dekade, Huang telah menjabat sebagai kepala eksekutif, presiden, dan anggota dewan Nvidia.

Pernyataan dari dewan direksi Nvidia, yang mengumumkan pengunduran diri Jensen Huang sebagai kepala eksekutif, memuji kinerjanya selama memimpin perusahaan tersebut.

"Kontribusi Jensen bagi Nvidia sangatlah mendalam," bunyi pernyataan itu, sebagaimana dilansir BBC.

"Nvidia merupakan salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia," lanjut pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa dewan direksi dan perusahaan "berterima kasih kepada Jensen atas kontribusinya yang tak terukur bagi perusahaan maupun industri ini."

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Topik Artikel :
Nvidia CEO Nvidia Jensen Huang
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