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Buntut Skandal Perselingkuhan, Nvidia Bersiap Pecat CEO Jensen Huang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |19:03 WIB
Buntut Skandal Perselingkuhan, Nvidia Bersiap Pecat CEO Jensen Huang
CEO Nvidia Jensen Huang. (Foto: Reuters)
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JAKARTA - Dewan direksi Nvidia bersiap untuk mendepak Chief Executive Jensen Huang menyusul skandal perselingkuhannya dengan wanita yang diduga sebagai agen intelijen China, dan seorang eksekutif bawahannya, demikian dilaporkan The Wall Street Journal. Dewan direksi dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan paling cepat pada Rabu (11/11/2026) malam guna menentukan masa depan Huang di pucuk pimpinan perusahaan pembuat cip kecerdasan buatan (AI) tersebut.

Perkembangan ini muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa Huang (63 tahun) menjalin hubungan yang tidak diungkapkan dengan Kimberly Powell (48 tahun), wakil presiden Nvidia untuk sektor layanan kesehatan.

Skandal-skandal ini telah berdampak pada saham Nvidia, yang kembali anjlok sekitar 8 persen dalam perdagangan setelah jam bursa ditutup.

Menurut mantan staf, Huang dan Powell terekam dalam video sedang bermesraan di sebuah hotel di San Jose saat konferensi pengembang tahunan Nvidia pada bulan Maret lalu.

Anggota tim keamanan Huang dilaporkan melihat seseorang merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel. Mereka kemudian mengamankan orang tersebut dan menawarkan perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement).

Perilaku di Tempat Kerja

Powell, yang bergabung dengan Nvidia pada 2008 dan kemudian memimpin inisiatif perusahaan di bidang layanan kesehatan serta pencitraan medis, kerap mewakili Nvidia di berbagai forum global.

Berdasarkan kode etik perusahaan Nvidia, karyawan diwajibkan untuk menghindari konflik kepentingan, termasuk menjalin hubungan pribadi dengan bawahan langsung.

 

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