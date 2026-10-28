Apa Perbedaan Sleeper Bus dan Suites Class?

JAKARTA - Apa perbedaan sleeper bus dan suites class? Layanan bus dengan fasilitas mewah kini menjadi salah satu pilihan untuk perjalanan jarak jauh. Sejumlah perusahaan otobus (PO) menawarkan berbagai konfigurasi tempat duduk dan fasilitas untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.

1. Beda Sleeper Bus dan Suites Class

Meski sama-sama menawarkan kenyamanan ekstra, sleeper bus dan suites class memiliki perbedaan, terutama dari segi desain tempat istirahat penumpang.

Dari catatan Okezone, Rabu (28/10/2026), sleeper bus merupakan bus yang dirancang untuk memberikan ruang istirahat dengan posisi menyerupai tempat tidur. Sementara itu, suites class umumnya menggunakan kursi yang dapat direbahkan sehingga penumpang bisa beristirahat dengan posisi lebih santai dibandingkan kursi bus konvensional.

Sleeper bus PO Kencana di GIICOMVEC 2024. (Dok Okezone)

Berbeda dengan sleeper bus yang menyediakan ruang untuk berbaring, suites class umumnya mengandalkan kursi yang dapat direbahkan. Pada sejumlah armada, kursi tersebut dapat direbahkan hingga sekitar 150 derajat. Namun, sudut kemiringan, fasilitas, dan spesifikasi kursi dapat berbeda sesuai model bus dan operator.

Sabuk pengaman juga menjadi salah satu fasilitas keselamatan yang perlu diperhatikan penumpang. Meski demikian, keberadaan sabuk pengaman saja tidak cukup untuk memastikan suatu armada telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan keselamatan.

Sejumlah perusahaan otobus menawarkan layanan suites class, di antaranya Sinar Jaya, Litha & Co di Sulawesi, dan Tami Jaya pada rute Yogyakarta-Denpasar. Ketersediaan layanan dan rute dapat berubah sesuai kebijakan masing-masing operator.