The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Diumumkan, Upgrade Gratis Rilis 29 September

JAKARTA — CD Projekt Red (CDPR) mengumumkan versi remaster dari The Witcher 3: Wild Hunt lebih dari 10 tahun sejak gim RPG populer tersebut dirilis pada 2015. Versi remaster ini akan menghadirkan peningkatan pada aspek visual, performa, dan gameplay, serta bisa didapatkan secara gratis bulan depan bagi pemilik The Witcher 3 yang sudah ada di PC, PS5, dan Xbox Series X/S.

Dilansir Gadgets 360, pengumuman ini disampaikan dalam acara Gamescom Opening Night Live pada Selasa (25/8/2026). Dalam acara tersebut, CD Projekt Red juga menampilkan cuplikan perdana dari ekspansi mendatang The Witcher 3: Wild Hunt, yaitu Songs of the Past. The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, yang dikembangkan bersama oleh CDPR dan Yigsoft, akan mencakup berbagai peningkatan pada grafis, sistem pergerakan, pertarungan, dan banyak lagi.

Selain PC, PS5, dan Xbox Series X/S, versi remaster ini juga akan dirilis secara native di Nintendo Switch 2 dan Battle.net pada 29 September. Pemesanan awal (pre-order) untuk Switch 2 sudah dibuka saat ini. Versi remaster The Witcher 3 ini akan menjadi peningkatan gratis bagi pengguna yang telah memiliki gim RPG yang mendapat banyak pujian tersebut di platform yang memenuhi syarat.

Bonus gratisnya tak hanya itu. Semua pemilik The Witcher 3 kini dapat mengakses dua ekspansi orisinal gim tersebut—Hearts of Stone serta Blood and Wine—secara gratis di semua platform.

Selain peningkatan visual dan performa, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered juga menghadirkan mekanisme penjelajahan dan pergerakan yang lebih baik, efek skill Witcher Signs baru, pengendalian tunggangan yang telah diperbarui, perilaku monster yang ditingkatkan, skill tree yang dirombak, fitur transmogrification, photo mode yang lebih luas, gerakan penyelesaian (finisher) baru, serta berbagai peningkatan lainnya.

Tampilan Perdana Ekspansi Songs of the Past

Dalam acara Gamescom Opening Night Live, CD Projekt Red juga membagikan cuplikan untuk ekspansi Songs of the Past dari The Witcher 3: Wild Hunt. Cuplikan tersebut memperlihatkan wilayah baru bernama Letten yang hadir dalam DLC cerita berbayar ini.