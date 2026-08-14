Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lamborghini Temerario Meluncur di Indonesia, Tandai Era Supercar Elektrifikasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:29 WIB
Lamborghini Temerario Meluncur di Indonesia, Tandai Era Supercar Elektrifikasi
Lamborghini Temerario Meluncur di Indonesia, Tandai Era Supercar Elektrifikasi (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Supercar Lamborghini Temerario resmi meluncur di Indonesia. Supercar elektrifikasi Lamborghini itu masuk ke Indonesia melalui Prestige Image Motorcars. 

1. Lamborghini Temerario

Kehadiran Lamborghini Temerario di Indonesia semakin memperkuat posisi pasar tanah air sebagai salah satu pasar strategis bagi merek- merek supercar dunia.

Menambah jajaran kendaraan eksklusif di Prestige Image Motorcars unit yang diperkenalkan dalam peluncuran ini tampil dalam warna Solid Giallo Auge (Yello). Sementara varian Eclettica Verde Citrea (Green) dijadwalkan menyusul pada akhir Agustus 2026.

Temerario adalah penerus Gallardo dan keluarga Huracán, yang masing-masing mencatat 14.022 unit penjualan di 45 negara pada periode 2003–2013 dan lebih dari 25.000 unit secara global sejak 2014 melalui varian ikonis seperti EVO, STO, Tecnica, dan Sterrato.

Sebagai bagian dari keluarga High Performance Electrified Vehicle (HPEV), model ini memadukan performa tinggi, teknologi mutakhir, elektrifikasi, serta desain khas Italia. Model ini sekaligus menandai peralihan menuju era baru Lamborghini.

Bagi kolektor dan pecinta Lamborghini, memiliki Temerario merupakan kesempatan untuk menjadi bagian dari tonggak sejarah yang menandai babak baru dalam perjalanan Lamborghini.

“Kehadiran Lamborghini Temerario di Indonesia bukan hanya tentang memperkenalkan sebuah model baru, tetapi tentang menyambut sebuah era baru bagi Lamborghini. Temerario membawa semangat performa dan desain khas Lamborghini ke dalam sebuahn pengalaman berkendara yang memadukan teknologi, inovasi, dan elektrifikasi," ujar Chief Executive Oﬃcer, Prestige Image Motorcars, Rudy Salim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/15/3235515/lamborghini_temerario-CW36_large.jpg
Supercar Lamborghini Temerario Segera Masuk ke Indonesia, Usung Teknologi Elektrifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/52/3152601/lamborghini_huracan-iX7r_large.jpg
Segini Harga Lamborghini Huracan, Mobil yang Ditumpangi Diogo Jota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/52/3152579/lamborghini_huracan-ENC6_large.jpg
Intip Spesifikasi Lamborghini Huracan, Mobil yang Ditumpangi Diogo Jota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/53/3103304/lamborghini-TtGj_large.jpg
Naik 6%, Penjualan Lamborghini Pecahkan Rekor pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/52/3101736/gus_iqdam_kendarai_lamborghini_aventador-Yf7a_large.jpg
Punya Lamborghini Dikendarai Gus Iqdam, Intip Isi Garasi Bupati Terpilih Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/52/3029246/lamborghini_aventador_s_roadster-UuQR_large.jpg
Segini Harga Mobil Lamborghini yang Beredar di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement