Lamborghini Temerario Meluncur di Indonesia, Tandai Era Supercar Elektrifikasi

JAKARTA - Supercar Lamborghini Temerario resmi meluncur di Indonesia. Supercar elektrifikasi Lamborghini itu masuk ke Indonesia melalui Prestige Image Motorcars.

1. Lamborghini Temerario

Kehadiran Lamborghini Temerario di Indonesia semakin memperkuat posisi pasar tanah air sebagai salah satu pasar strategis bagi merek- merek supercar dunia.

Menambah jajaran kendaraan eksklusif di Prestige Image Motorcars unit yang diperkenalkan dalam peluncuran ini tampil dalam warna Solid Giallo Auge (Yello). Sementara varian Eclettica Verde Citrea (Green) dijadwalkan menyusul pada akhir Agustus 2026.

Temerario adalah penerus Gallardo dan keluarga Huracán, yang masing-masing mencatat 14.022 unit penjualan di 45 negara pada periode 2003–2013 dan lebih dari 25.000 unit secara global sejak 2014 melalui varian ikonis seperti EVO, STO, Tecnica, dan Sterrato.

Sebagai bagian dari keluarga High Performance Electrified Vehicle (HPEV), model ini memadukan performa tinggi, teknologi mutakhir, elektrifikasi, serta desain khas Italia. Model ini sekaligus menandai peralihan menuju era baru Lamborghini.

Bagi kolektor dan pecinta Lamborghini, memiliki Temerario merupakan kesempatan untuk menjadi bagian dari tonggak sejarah yang menandai babak baru dalam perjalanan Lamborghini.

“Kehadiran Lamborghini Temerario di Indonesia bukan hanya tentang memperkenalkan sebuah model baru, tetapi tentang menyambut sebuah era baru bagi Lamborghini. Temerario membawa semangat performa dan desain khas Lamborghini ke dalam sebuahn pengalaman berkendara yang memadukan teknologi, inovasi, dan elektrifikasi," ujar Chief Executive Oﬃcer, Prestige Image Motorcars, Rudy Salim.