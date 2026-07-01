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ASUS Expert Series Berbasis AMD Ryzen AI, Solusi PC Bisnis Modern untuk Era AI Enterprise

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:38 WIB
ASUS Expert Series Berbasis AMD Ryzen AI, Solusi PC Bisnis Modern untuk Era AI Enterprise
ASUS Expert Series. (Foto: dok ASUS)
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JAKARTA - Transformasi digital yang dipicu oleh perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengubah cara organisasi menjalankan operasional sehari-hari. Perusahaan, institusi pendidikan, hingga instansi pemerintahan kini membutuhkan perangkat komputasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, efisien, mudah dikelola, dan siap menghadapi beban kerja berbasis AI. 

Di tengah perubahan tersebut, ASUS menghadirkan lini ASUS Expert Series berbasis AMD Ryzen AI sebagai solusi komputasi bisnis modern yang mencakup desktop PC, All-in-One PC, hingga laptop bisnis.

Meski popularitas laptop terus meningkat, desktop PC masih memegang peranan yang sangat penting di berbagai sektor profesional. Bahkan di era AI, desktop justru menawarkan sejumlah keunggulan yang sulit digantikan oleh perangkat mobile, terutama untuk organisasi yang membutuhkan stabilitas, kemudahan pengelolaan, serta Total Cost of Ownership (TCO) yang lebih efisien.

Desktop PC Masih Menjadi Tulang Punggung Dunia Bisnis

Banyak pihak mengira desktop PC mulai kehilangan relevansinya. Faktanya justru sebaliknya. Di lingkungan enterprise, pemerintahan, maupun pendidikan, desktop tetap menjadi perangkat utama karena menawarkan performa yang konsisten untuk penggunaan jangka panjang.

Instansi pemerintahan, misalnya, mengoperasikan ribuan komputer yang digunakan selama bertahun-tahun untuk administrasi, pelayanan publik, hingga pengolahan data. Desktop lebih mudah dikelola secara terpusat, memiliki siklus hidup lebih panjang, serta biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan perangkat mobile.

Hal serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Laboratorium komputer, ruang multimedia, perpustakaan digital, hingga pusat riset membutuhkan perangkat yang stabil dan mampu digunakan bergantian oleh banyak pengguna setiap hari. Desktop memungkinkan proses upgrade memori maupun penyimpanan dilakukan dengan mudah sehingga investasi perangkat dapat dimanfaatkan lebih lama.

      
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