4 AI di Galaxy S26 Series yang Bantu Aktivitas Harian

JAKARTA - Saat ini, teknologi dan fitur di smartphone semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Misalnya, jika sebelumnya fitur artificial intelligence (AI) dalam smartphone hanya membantu proses kreativitas, kini bisa menjadi asisten pribadi.

Dilengkapinya smartphone dengan AI, sebuah fitur yang memudahkan para pengguna dalam proses produktivitas dan kehidupan sehari-hari, maka di tengah mobilitas tinggi, pengguna masih bisa merespons cepat hingga mengorganisir kegiatan dengan praktis..

Tak heran, jika AI dalam smartphone menjadi standar dan spesifikasi yang dipertimbangkan dalam membeli ponsel. Nah, AI yang dapat membantu pengguna layaknya asisten pribadi ini bisa ditemukan di Samsung Galaxy S26 Series.

Samsung menyadari, saat ini pengguna membutuhkan smartphone agar produktivitas pengguna menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu, pembaruan Galaxy AI berfokus pada satu tujuan utama, yaitu memastikan teknologi AI terasa mudah dan relevan dalam keseharian.

Lalu, apa saja AI yang ada di dalam Galaxy S26 Series?

1. Now Nudge, Bantu Pengguna Merespons Lebih Cepat

Fitur Now Nudge dapat membantu pengguna merespons lebih cepat. Fitur ini secara otomatis mengenali konteks percakapan atau situasi yang sedang berlangsung. Dengan begitu, pengguna tidak lagi direpotkan dengan mencari dan berpindah aplikasi untuk merespons.