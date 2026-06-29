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ASUS Zenbook A14 OLED (2026) Laptop Ringan dengan Sentuhan Premium Ceraluminum™

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |10:45 WIB
ASUS Zenbook A14 OLED (2026) Laptop Ringan dengan Sentuhan Premium Ceraluminum™
ASUS Zenbook A14 OLED (2026). (Foto: dok ASUS)
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JAKARTA - Pernahkah memperhatikan bagaimana isi tas kerja kamu berevolusi dalam beberapa tahun terakhir? Buku catatan tebal berganti dengan perangkat digital, dompet kulit meramping menjadi aplikasi, dan seluruh pusat produktivitas kini bertumpu pada satu perangkat: laptop. 

Di era mobilitas tinggi seperti sekarang, laptop bukan lagi sekadar alat hitung atau mesin pengetik yang kaku. Perangkat tersebut telah bertransformasi menjadi ekstensi dari gaya hidup, cerminan dari selera personal, sekaligus elemen penting yang melengkapi outfit of the day (OOTD) kamu saat melangkah dari satu ruang pertemuan ke kafe urban berikutnya.

Memahami pergeseran kebutuhan kaum urban yang mendambakan kesempurnaan visual tanpa mengorbankan fungsionalitas, ASUS resmi menghadirkan ASUS Zenbook A14 OLED (UX3407NA). Ini adalah sebuah mahakarya desain yang mendefinisikan ulang arti dari laptop premium: ultra-tipis, ultra-ringan, dan dibalut material revolusioner yang belum pernah ada sebelumnya.

Ceraluminum™: Material Premium yang Menggabungkan Keindahan dengan Ketangguhan Logam

Saat pertama kali melihat dan menyentuh punggung ASUS Zenbook A14 OLED, kamu akan langsung merasakan perbedaan yang kontras dibanding laptop premium lain di pasaran. Laptop ini tidak menggunakan lapisan logam mengilap yang biasa, melainkan material eksklusif yang dipatenkan oleh ASUS bernama Ceraluminum™.

Lahir dari riset material yang intensif, Ceraluminum™ adalah sebuah terobosan teknologi di mana permukaan aluminium diubah secara struktural melalui proses plasma electrolytic oxidation. Hasilnya adalah sebuah material hybrid yang menggabungkan keindahan alami serta tekstur hangat khas keramik dengan kekuatan struktural dari logam.

      
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