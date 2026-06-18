Laporan Cloudflare: Bot Telah Lampaui Aktivitas Manusia di Internet

JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bot telah melampaui lalu lintas manusia secara online di internet. Pengumuman ini datang dari CEO dan salah satu pendiri Cloudflare, Matthew Prince, yang mengatakan bahwa pertumbuhan pesat lalu lintas internet yang dikendalikan oleh bot adalah penyebabnya.

Prince mengatakan bahwa meskipun ia telah memprediksi lalu lintas bot akan melampaui manusia, ia percaya hal itu akan terjadi menjelang akhir tahun 2027. Cloudflare Radar menunjukkan bahwa bot saat ini mencakup sekitar 56% dari seluruh lalu lintas, meskipun angka tersebut pernah mencapai 62% selama minggu terakhir. CEO tersebut mengatakan bahwa peralihan dari dominasi manusia ke bot terjadi dalam beberapa bulan terakhir, tetapi baru sekarang menjadi jelas.

Dilansir Techspot, analisis regional Cloudflare menunjukkan bahwa lalu lintas bot jauh dari terdistribusi secara merata. Gibraltar saat ini memiliki salah satu pembagian yang paling ekstrem, dengan lebih dari 90% permintaan HTTP dari Wilayah Seberang Laut Inggris tersebut diklasifikasikan sebagai otomatis.

Singapura dan Iran juga berada di urutan atas, masing-masing dengan lalu lintas bot yang mencapai lebih dari tiga perempat dari total permintaan. Angka-angka tersebut tidak berarti bahwa wilayah-wilayah tersebut dipenuhi oleh operator bot; kemungkinan besar angka-angka tersebut mencerminkan infrastruktur hosting, perutean, penggunaan VPN, dan faktor-faktor lain yang dapat membuat lalu lintas otomatis tampak berasal dari lokasi tertentu.

Pada 2024, Akamai menulis bahwa bot mencakup 42% dari keseluruhan lalu lintas web, 65% di antaranya bersifat jahat. Sejak saat itu, proliferasi agen AI yang melakukan tugas berbasis web atas nama manusia telah mengubah lanskap internet dengan cepat.

Cloudflare mulai mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan jenis pengunjung otomatis yang lebih baru tahun lalu, termasuk agen yang terdaftar dan bot yang terverifikasi, itulah sebabnya grafik perusahaan tidak mencakup data yang terlalu lama. Tidak seperti perayap pencarian jadul atau bot penipuan biasa, lalu lintas agen dapat terlihat lebih seperti seseorang yang menggunakan web, hanya saja jauh lebih cepat dan dalam skala yang jauh lebih besar.