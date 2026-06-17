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IQOS dan DEVIALET Luncurkan Kolaborasi Eksklusif Soundsorial Collection

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |10:00 WIB
IQOS dan DEVIALET Luncurkan Kolaborasi Eksklusif Soundsorial Collection
IQOS dan DEVIALET luncurkan kolaborasi eksklusif Soundsorial Collection. (Foto: IQOS dan DEVIALET)
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JAKARTA - IQOS resmi berkolaborasi dengan DEVIALET dan menghadirkan Soundsorial Collection. Koleksi eksklusif ini membawa IQOS ILUMA i Prime dan DEVIALET Gemini II dengan dominan warna silver yang memberikan kesan premium.

Menariknya, kehadiran Soundsorial Collection kian mempertegas kesan premium kedua brand. Hal itu terlihat dari desain silinder ramping dan finishing matte hitam pada IQOS ILUMA i Prime dan casing kotak kecil dengan permukaan metalik berwarna silver-hitam pada DEVIALET Gemini II.

Tak hanya dari luar, kolaborasi IQOS x DEVIALET ini juga menonjolkan fitur canggih masing-masing perangkat.

Berbeda dengan pendahulunya, IQOS ILUMA i Prime dilengkapi 4 fitur canggih, di antaranya Touch Screen, Pause Mode, Flex Puff, dan Flex Battery. Keempat fitur tersebut akan memudahkan pengguna mengontrol sesi sesuai kenyamanan masing-masing.

(Foto: Presented by IQOS and Devialet)
(Foto:  IQOS dan DEVIALET)

Sementara itu, DEVIALET Gemini II membawa fitur Adaptive Noise Cancellation yang dapat menyesuaikan bentuk telinga, memastikan setiap pengguna bisa menikmati pengurangan kebisingan di sekitarnya.

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