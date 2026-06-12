Dukung Transformasi Digital, XLSMART for BUSINESS Perkenalkan Ekosistem ESTA Berbasis AI dan 5G

JAKARTA - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui XLSMART for BUSINESS memperkenalkan rangkaian solusi enterprise terbaru dalam ajang BRAVO 500 Summit 2026 — pertemuan tahunan 500 pemimpin bisnis dan korporasi terkemuka di Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap efisiensi operasional, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta konektivitas yang andal, XLSMART for BUSINESS memperkenalkan ESTA Ecosystem sebagai platform terintegrasi yang membantu perusahaan mempercepat transformasi digital dan menciptakan nilai bisnis yang terukur.

Melalui ESTA Ecosystem, XLSMART for BUSINESS menghadirkan sejumlah solusi utama, yaitu ESTA Prime, ESTA eco, ESTA connect 5G, ESTA vision, dan ESTA agent. Rangkaian solusi tersebut merupakan bagian dari ekosistem Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), platform digital terintegrasi yang menggabungkan kekuatan jaringan 5G, AI, data platform, dan otomasi untuk membantu organisasi membangun operasional yang lebih cerdas, efisien, dan adaptif.

Direktur & Chief Enterprise Business Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, mengatakan, "Transformasi digital yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Perusahaan membutuhkan fondasi konektivitas yang kuat, kemampuan mengelola data secara efektif, serta pemanfaatan AI dan otomasi yang mampu menghasilkan dampak bisnis yang nyata. Melalui ESTA Prime, ESTA eco, ESTA connect 5G, ESTA vision, dan ESTA agent, XLSMART for BUSINESS hadir sebagai mitra yang membantu pelanggan meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan membangun organisasi yang lebih adaptif — di atas fondasi jaringan 5G XLSMART yang terus kami perluas secara nasional."

ESTA Prime: Satu Platform, Satu Ekosistem untuk Seluruh Kebutuhan Transformasi Digital

Keempat solusi ESTA di bawah ini terhubung dalam satu platform terintegrasi: ESTA Prime. Sebagai pengembangan terbaru dari ekosistem Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), ESTA Prime menghubungkan data, teknologi, dan operasional bisnis dalam satu atap — memungkinkan pelanggan mengelola seluruh perjalanan transformasi digital mereka secara lebih terintegrasi, efisien, dan terukur.

ESTA Prime menggabungkan berbagai kapabilitas yang dibutuhkan enterprise modern: AI, Data Platform, Data Visualization, Cloud, Cybersecurity, Industrial IoT, Interconnect Hub, Connectivity, hingga Advanced Managed Services. Dengan pendekatan one platform, one accountability, pelanggan tidak hanya mendapatkan akses ke berbagai teknologi digital, tetapi juga dukungan operasional menyeluruh yang memastikan seluruh solusi berjalan optimal, aman, dan memberikan dampak bisnis yang terukur.

Pengembangan ESTA Prime tahun ini difokuskan pada penguatan AI-ready architecture, integrasi data platform, GPU Cluster untuk pengembangan AI dan Machine Learning, serta Experience Operation Center (XoC) — pusat komando digital yang membantu pelanggan memonitor dan mengelola seluruh layanan secara real-time dari satu titik kendali.