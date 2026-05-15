Kerangka Dinosaurus Terbesar di Asia Tenggara Ditemukan di Thailand

JAKARTA – Para peneliti menemukan sisa-sisa kerangka dari apa yang disebut sebagai dinosaurus terbesar yang diketahui di Asia Tenggara. Kerangka dinosaurus yang dinamakan Nagatitan chaiyaphumensis tersebut ditemukan di sepanjang sungai berkelok di Thailand.

Nagatitan chaiyaphumensis adalah dinosaurus herbivora dengan panjang hampir 27 meter yang hidup di daerah tersebut sekitar 113 juta tahun yang lalu. Dinosaurus ini merupakan anggota garis keturunan sauropoda yang dikenal memiliki leher panjang, ekor panjang, kepala kecil, dan empat kaki berbentuk kolom.

Fosil dinosaurus dari Periode Kapur (Cretaceous) ini pertama kali ditemukan oleh seorang penduduk desa di Provinsi Chaiyaphum, Thailand Timur Laut. Para ilmuwan selama beberapa tahun kemudian menggali tulang belakang, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang kaki, termasuk tulang kaki depan—humerus—yang berukuran 1,78 meter. Berdasarkan dimensi humerus dan femur (tulang kaki belakang), para peneliti memperkirakan massa tubuh Nagatitan sekitar 25 hingga 28 ton.

Kepala dan giginya tidak termasuk di antara fosil yang ditemukan, tetapi para peneliti memiliki gambaran yang baik tentang preferensi makanannya berdasarkan sauropoda lainnya.

" Nagatitan kemungkinan besar adalah pemakan tumbuhan dalam jumlah besar yang berfokus pada konsumsi vegetasi yang tidak memerlukan banyak pengunyahan, seperti tumbuhan runjung dan mungkin pakis berbiji," kata Thitiwoot Sethapanichsakul, mahasiswa doktoral paleontologi di University College London dan penulis utama penelitian yang diterbitkan pada Kamis (14/5/2026) di jurnal Scientific Reports.

Dinosaurus ini hidup di iklim yang kemungkinan subtropis, dengan beberapa hutan, tetapi juga habitat seperti sabana dan semak belukar. Nagatitan hidup berdampingan dengan berbagai dinosaurus lain serta reptil terbang yang disebut pterosaurus. Sungai-sungai dipenuhi buaya dan ikan, termasuk hiu air tawar.

Predator terbesar di ekosistem tersebut adalah kerabat dari dinosaurus pemakan daging raksasa Afrika, Carcharodontosaurus, yang mungkin berukuran sekitar 8 meter dan berat sekitar 3,5 ton.