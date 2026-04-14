HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Motor Honda BeAT Bisa Diisi Pertamax?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |17:02 WIB
JAKARTA - Apakah motor Honda BeAT bisa diisi Pertamax? Artikel ini akan mengulas mengenai hal tersebut.

Diketahui, Pertamax memiliki kandungan oktan lebih tinggi dibandingkan Pertalite. Pertalite memiliki kandungan RON 90 dan Pertamax mempunyai kandungan RON 92. 

Semakin tinggi angka oktan, semakin besar tekanan yang dibutuhkan bahan bakar untuk terbakar. Karena itu, pemilik kendaraan bermotor harus menggunakan bahan bakar dengan oktan sesuai yang rasio kompresi mesin motor.

Rasio kompresi pada mesin pembakaran adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. 

Bagaimana dengan Honda BeAT? Dari penelusuran di situs resmi AHM, skutik entri level itu memiliki kompresi mesin 10:1. Kompresi mesin ini sebaiknya menggunakan bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Bahan bakar RON 92 cocok dipakai untuk kendaraan dengan rasio mesin 10-11:1. Meski begitu, Pertalite dengan kandungan RON 90 juga masih cukup ideal. 

Namun, pada Honda BeAT keluaran model lawas, rasio kompresi mesinnya berkisar 9,2-10:1. Karena itu, lantaran rasio kompresi mesinnya masih berkisar 9:1, masih ideal memakai Pertalite. 

Jika mesin memiliki rasio kompresi kecil, sebaiknya jangan menggunakan bahan bakar dengan RON tinggi. Pasalnya, energi yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Selain itu, bahan bakar menjadi tidak terbakar dengan sempurna. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212030//gaji_operator_spbu-IQiF_large.jpg
Berapa Gaji Operator SPBU di Indonesia? Segini Kisarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211963//polri-KTtG_large.jpeg
Operasi Besar-besaran! Polisi Gerebek 3 Gudang BBM Ilegal, Rugikan Negara Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211840//bahlil-JZuQ_large.jpg
Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi di April 2026, Ini Kabar Terbaru dari Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/15/3211825//pertamax_turbo-1eVl_large.jpg
Bolehkah Motor di Bawah 250cc Pakai Pertamax Turbo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211552//bbm-35kq_large.jpg
3 Fakta Harga Pertalite dan BBM Subsidi Tidak Naik Sampai Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211771//bahlil-rl9k_large.jpg
Bahlil Heran Sama Orang Protes Harga BBM Tidak Naik: Bingung Saya
