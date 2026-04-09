Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Nonton dan Link Live Streaming Coachella 2026 Gratis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |13:58 WIB
Cara Nonton dan Link Live Streaming Coachella 2026 Gratis
Live streaming Coachella 2026.
A
A
A

JAKARTA - Coachella 2026 kembali digelar di Empire Polo Club, Indio, California, pada dua akhir pekan di bulan April. Tahun ini penonton dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, bisa menonton secara legal dan gratis lewat YouTube. YouTube menjadi mitra eksklusif resmi live streaming Coachella 2026, menayangkan tujuh panggung sekaligus dengan kualitas hingga 4K, tanpa paywall berlangganan khusus.

Jadwal dan Platform Resmi Coachella 2026

Menurut blog resmi YouTube, Coachella 2026 akan disiarkan langsung pada:

  • Weekend 1: 10–12 April 2026, pukul 16.00 PDT (11-13 April 2026, mulai pukul 06.00 WIB)
  • Weekend 2: 17–19 April 2026, pukul 16.00 PDT (18-20 April 2026, mulai pukul 06.00 WIB)

Live streaming eksklusif tersedia di channel resmi Coachella di YouTube: https://www.youtube.com/Coachella

YouTube menegaskan bahwa tidak diperlukan paket berbayar khusus, cukup akun Google/YouTube biasa dan koneksi internet. Penonton di Indonesia dapat mengaksesnya seperti biasa, meski kualitas tertinggi (4K) akan sangat bergantung pada kecepatan internet lokal.

Cara Nonton Coachella 2026 Gratis di YouTube

Coachella 2026 bisa ditonton secara gratis melalui live streaming di YouTube, dengan langkah berikut:

Nonton via Aplikasi atau Lewat Browser di PC

  • Buka YouTube, lewat aplikasi di smartphone/ smart TV, atau browser di PC atau laptop.
  • Cari channel “Coachella” atau langsung buka: https://www.youtube.com/Coachella.
  • Klik Set reminder / Ingatkan saya pada jadwal livestream agar dapat notifikasi ketika siaran dimulai.
  • Saat sudah tayang kamu bisa memilih salah satu livestream panggung (Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, dsb.)

Pilih panggung dan kualitas video

  • Tahun ini ada 7 panggung yang disiarkan: Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Quasar (horizontal dan vertical), Mojave, Gobi, dan Yuma.
  • Tiga panggung utama (Coachella, Outdoor Theatre, Sahara) tersedia dalam 4K jika koneksi mendukung.
  • YouTube juga menyiapkan fitur multiview (menonton beberapa panggung sekaligus) di perangkat yang mendukung.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement