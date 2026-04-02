Kamera yang Cocok untuk Kreator Konten dan Fotografi, Ternyata Segini Harganya  

Kamera yang Cocok untuk Kreator Konten dan Fotografi, Ternyata Segini Harganya  
Kamera yang Cocok untuk Kreator Konten dan Fotografi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), tren fotografi global kini bergerak ke arah yang lebih humanis dan autentik. 

Menurut laporan dari Digital Camera World, pendekatan less perfection, more human diprediksi akan semakin dominan pada 2026. Sejalan dengan tren tersebut, minat terhadap foto fisik juga semakin meningkat. 

Di tengan tren itu Fujifilm mengumumkan kehadiran warna baru dari instax WIDE 400. yakni JET BLACK, yang ikut memperkaya pilihan warna dari instax WIDE 400. 

Mengusung warna hitam pekat (deep black) dengan finishing matte yang elegan, instax WIDE 400 JET BLACK menawarkan pilihan warna baru yang mudah dipadukan, sehingga cocok digunakan dalam berbagai situasi, baik untuk aktivitas sehari-hari. 

Selain itu, casing kamera yang serasi dengan warna bodi juga dirilis secara bersamaan. Instax WIDE 400 JET BLACK telah tersedia di toko Fujifilm di Indonesia serta dealer resmi dengan harga jual sebesar Rp2.499.000. 

“Kami melihat bahwa para pecinta fotografi dan kreator konten masa kini tidak hanya mencari fungsi, tetapi juga teknologi yang mencerminkan gaya hidup mereka. Melalui instax WIDE 400 JET BLACK, kami menghadirkan pilihan warna yang mudah dipadukan dan tak lekang oleh waktu, sekaligus dirancang untuk pengguna muda yang dinamis dan gemar bereksplorasi, sehingga cocok digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga momen spesial yang berharga,” kata President Director Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto di Jakarta, Kamis (2/4/2026). 

Pertama kali dirilis pada Juli 2024 lalu, WIDE 400 merupakan kamera instan analog yang kompatibel dengan film format wide berukuran dua kali kartu. 

 

