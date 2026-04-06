Kamera Instax Mini 13 Hadir di Indonesia, Harganya Rp1,2 Juta

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |22:47 WIB
Kamera Instax Mini 13 Hadir di Indonesia, Harganya Rp1,2 Juta
JAKARTA - Fujifilm Corporation meluncurkan kamera instan analog terbarunya, Instax Mini 13 di pasar Indonesia. Kamera tersebut hadir sebagai penyempurnaan dari model sebelumnya, Instax Mini 12, dengan berbagai inovasi fitur serta desain yang lebih segar.

Kamera Instax Mini 13 kini tersedia di toko dan dealer resmi Fujifilm dengan harga Rp1.299.000, seperti dilansir dari Medcom. Peluncuran ini turut disertai dengan film format mini "Pastel Galaxy" dan pembaruan aplikasi Instax UP!. Dari sisi visual, instax mini 13™ tampil lebih modern dibandingkan pendahulunya melalui desain bodi 3D yang melengkung halus dan bergaya pop.

Bentuknya yang ergonomis dan pilihan warna pastel yang beragam membuat kamera analog ini tidak hanya berfungsi sebagai alat potret, tetapi juga sebagai pelengkap gaya busana atau aksesori fesyen bagi penggunanya saat bepergian.

Pimpinan Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto menyatakan bahwa kamera ini ditujukan untuk memenuhi gaya hidup generasi muda yang ekspresif.

"Dengan mengusung slogan time for the unexpected, Fujifilm ingin memberikan elemen kejutan dan kegembiraan dari setiap foto fisik yang keluar, sekaligus mendorong pengguna untuk bebas berbagi momen berharga mereka baik secara nyata maupun digita," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).

 

