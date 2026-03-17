Cetak Sejarah, Resident Evil Requiem Terjual 6 Juta Kopi dalam Dua Minggu

JAKARTA – Capcom telah mengonfirmasi bahwa Resident Evil Requiem kini terjual lebih dari enam juta kopi, menjadikannya game tercepat dalam franchise Resident Evil yang mencapai angka penjualan tersebut. Pengumuman ini datang beberapa hari setelah Capcom mengatakan sedang mengembangkan ekspansi cerita untuk Resident Evil Requiem.

Angka penjualan terbaru tersebut dikonfirmasi oleh Capcom dalam siaran pers pada Senin (16/3/2026). Resident Evil Requiem terjual lebih dari enam juta unit di berbagai platform hanya dalam waktu dua minggu setelah peluncurannya.

“Ke depannya, Capcom berencana untuk menerapkan beberapa langkah, seperti dukungan berkelanjutan dan konten tambahan, sehingga pemain dapat terus menikmati judul ini lebih lama,” kata Capcom dalam siaran pers tersebut.

Minggu lalu, pengembang mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengerjakan ekspansi cerita untuk Requiem, bersama dengan pembaruan dan konten baru lainnya, termasuk mode foto yang sangat diminta. DLC cerita tersebut belum memiliki jadwal rilis dan akan membutuhkan waktu untuk disiapkan.