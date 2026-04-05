Kakek Gamer Berusia 91 Tahun Viral Setelah Tamatkan Resident Evil Requiem Tanpa Panduan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |15:50 WIB
Yang Binlin atau Gamer Grandpa menamatkan Resident Evil Requiem tanpa panduan. (Foto: Guiness World Records)
JAKARTA – Seorang gamer berusia 91 tahun di China baru saja berhasil menamatkan gim Resident Evil Requiem hanya dengan menggunakan catatan tulisan tangannya sendiri. Gamer bernama Yang Binglin, yang dikenal sebagai “Game Grandpa,” tampaknya tidak mengalami kesulitan menyelesaikan gim terbaru dari franchise populer Capcom itu, terlepas dari usianya.

Yang menjadi viral beberapa tahun lalu, dijuluki sebagai kakek China yang telah menyelesaikan 300 video game, dan bahkan tercatat di Guinness World Records sebagai streamer game pria tertua. Ia telah menjelajahi berbagai genre, mulai dari gim puzzle hingga gim survival, dan bahkan menulis ulasan panjang tentang God of War 3.

Dilansir Game Rant, Yang menyatakan genre favoritnya adalah video game bertema horor, dan ia sangat tertarik pada franchise Resident Evil selama bertahun-tahun. Game Grandpa menggunakan pendekatan gaya lama dalam bermain, memilih mencatat dan menyusun strategi dengan tulisan tangan untuk membantunya, alih-alih menggunakan panduan daring.

Resident Evil Requiem, yang dirilis pada Februari, telah mencatat rekor penjualan untuk franchise tersebut, dan Yang juga tidak ingin ketinggalan memainkannya. Di masa ketika tutorial dan panduan online mudah diakses, Yang tetap menggunakan cara klasik: menyelesaikan Resident Evil Requiem tanpa panduan daring apa pun, melainkan dengan catatan tulisan tangan dan strategi untuk menavigasi berbagai teka-teki dan peta. Komentar di media sosial memuji dedikasi Game Grandpa terhadap seri ini serta usahanya yang luar biasa dalam mematahkan stereotip.

 

