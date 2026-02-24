Gameplay dan Plot Resident Evil Requiem Bocor Sebelum Rilis, Capcom Beri Peringatan

JAKARTA - Resident Evil Requiem, game survival horror mendatang dari Capcom, telah bocor sebelum peluncurannya. Video gameplay dan spoiler cerita dari game tersebut telah dibagikan secara online beberapa hari sebelum tanggal rilis game pada 27 Februari 2026. Capcom kini telah menanggapi kebocoran tersebut dan berjanji akan mengambil "tindakan yang sesuai" terhadap orang-orang yang membagikan cuplikan gameplay dari Resident Evil selanjutnya.

Capcom Mengakui Kebocoran Resident Evil Requiem

Dalam pernyataan yang diposting di X pada Jumat, (20/2/2026) Capcom mengkonfirmasi bahwa "banyak video gameplay" dari Resident Evil Requiem telah bocor secara online sebelum peluncuran game tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa kebocoran tersebut berasal dari salinan game yang "diperoleh melalui cara ilegal."

Pengembang asal Jepang tersebut meminta pengguna untuk tidak membagikan atau memposting video bocoran dan spoiler dari game tersebut secara online.

“Demi semua pelanggan kami yang sangat menantikan judul ini, kami meminta Anda untuk tidak mempublikasikan atau memposting video gameplay di layanan streaming video atau media sosial sebelum tanggal rilis game,” kata Capcom, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

“Memposting video gameplay sebelum rilis game tidak hanya merupakan pelanggaran hak cipta, tetapi juga menyinggung pelanggan lain. Kami akan mengambil tindakan yang sesuai, seperti menghapus atau mengeluarkan peringatan, setelah ditemukan.