HOME OTOTEKNO TECHNO

Top Up FF Termurah Lebaran 2026: Hemat THR Mulai Rp840 di VexaGame!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |20:50 WIB
Top Up FF Termurah Lebaran 2026: Hemat THR Mulai Rp840 di VexaGame!
VexaGame top up FF termurah. (Foto: dok VexaGame)
JAKARTA - Lebaran 2026 semakin dekat, momen spesial untuk bagi-bagi THR dan rayakan kemenangan bersama keluarga. Saatnya manfaatkan bonus THR untuk top up FF termurah di VexaGame—dapatkan diamond hemat hingga 19 persen mulai Rp840, biar squad bisa grind Elite Pass dan skin eksklusif Ramadan tanpa boncos!

Free Fire (FF) tetap jadi game battle royale nomor 1 di Indonesia dengan jutaan pemain aktif. Top up FF termurah via VexaGame proses instan dalam hitungan detik (1-2 menit via e-wallet), 100 persen aman tanpa ban akun, server lokal Surabaya untuk kecepatan maksimal. Yuk, simak harga terbaru, cara top up, dan promo Lebaran!

Harga Diamond FF Vexagame Terbaru (Update 7 Maret 2026)

Semua paket diskon 18-19 persen dari harga normal Garena. Ideal pakai THR untuk beli bundle M1887 Bulan atau emote Lebaran.

VexaGame top up ff termurah

Harga bisa berubah, cek langsung di top up ff termurah untuk update terkini. Paket 100-500 diamond paling laris untuk event Booyah Day.

Keunggulan Top Up FF di VexaGame

  • Termurah dan Diskon Permanen: Hemat Rp2.000-Rp30.000 per paket vs official store.
  • Proses Instan Hitungan Detik: E-wallet (DANA/OVO) 1-2 menit, pulsa <30 detik.
  • Aman 100 persen: Partner resmi Garena, enkripsi SSL, no cheat detection.
  • Pembayaran Mudah: QRIS, DANA, OVO, transfer bank (Mandiri/BNI/BRI), Alfamart. Catatan: GoPay, BCA, Indomaret belum tersedia.
  • Bonus Ekstra: Kode redeem FF gratis + extra diamond Lebaran untuk first top up.
  • Support 24/7: Live chat, WA, Discord—respons dalam 1 menit.

VexaGame rated 4.9/5 dari 50.000+ transaksi sukses tahun ini. Cocok untuk pemula hingga pro player.

 

