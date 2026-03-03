Jadwal dan Cara Melihat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026

JAKARTA - Gerhana Bulan Total (GBT), fenomena langka di mana Bulan tertutup bayangan Bumi hingga tampak merah tembaga atau "Blood Moon", menghiasi langit Indonesia hari ini, Selasa, (3/3/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi seluruh wilayah Tanah Air bisa menyaksikannya secara langsung jika cuaca cerah, mulai sore hingga malam dengan puncak pukul 18.33 WIB, menjadi momen sempurna untuk masyarakat umum atau pengamat astronomi amatir untuk menyaksikan fenomena ini.

Jadwal Lengkap Fase Gerhana (WIB)

BMKG merilis jadwal presisi untuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB), WITA, dan WIT. Durasi totalitas 59 menit 27 detik, keseluruhan 5 jam 41 menit. Berikut rincian WIB (sesuaikan +1 jam WITA, +2 jam WIT):

P1 (Penumbra mulai): 15.42 WIB

U1 (Sebagian mulai): 16.49 WIB

U2 (Total mulai): 18.04 WIB

Puncak: 18.34 WIB

U3 (Total selesai): 19.02 WIB

U4 (Sebagian selesai): 20.17 WIB

P4 (Penumbra selesai): 21.24 WIB

Durasi: Totalitas 59 menit 27 detik, keseluruhan 5 jam 41 menit.

Cara Melihat Aman dan Efektif

Gerhana aman dilihat mata telanjang, tak perlu teleskop seperti gerhana Matahari. BMKG menyarankan langkah sederhana: