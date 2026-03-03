Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jadwal dan Cara Melihat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:33 WIB
Jadwal dan Cara Melihat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Gerhana Bulan Total (GBT), fenomena langka di mana Bulan tertutup bayangan Bumi hingga tampak merah tembaga atau "Blood Moon", menghiasi langit Indonesia hari ini, Selasa, (3/3/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi seluruh wilayah Tanah Air bisa menyaksikannya secara langsung jika cuaca cerah, mulai sore hingga malam dengan puncak pukul 18.33 WIB, menjadi momen sempurna untuk masyarakat umum atau pengamat astronomi amatir untuk menyaksikan fenomena ini.

Jadwal Lengkap Fase Gerhana (WIB)

BMKG merilis jadwal presisi untuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB), WITA, dan WIT. Durasi totalitas 59 menit 27 detik, keseluruhan 5 jam 41 menit. Berikut rincian WIB (sesuaikan +1 jam WITA, +2 jam WIT):

  • P1 (Penumbra mulai): 15.42 WIB
  • U1 (Sebagian mulai): 16.49 WIB
  • U2 (Total mulai): 18.04 WIB
  • Puncak: 18.34 WIB
  • U3 (Total selesai): 19.02 WIB
  • U4 (Sebagian selesai): 20.17 WIB
  • P4 (Penumbra selesai): 21.24 WIB

Durasi: Totalitas 59 menit 27 detik, keseluruhan 5 jam 41 menit.

Cara Melihat Aman dan Efektif

Gerhana aman dilihat mata telanjang, tak perlu teleskop seperti gerhana Matahari. BMKG menyarankan langkah sederhana:

  • Lokasi Ideal: Area terbuka bebas gedung/pohon, dataran tinggi seperti Puncak atau bukit kota. Pantai timur untuk Bulan terbit dramatis.
  • Waktu Terbaik: 18.00-19.30 WIB untuk totalitas dan puncak; cek prakiraan cuaca BMKG agar hindari awan.
     

Halaman:
1 2
      
