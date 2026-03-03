JAKARTA - Gerhana Bulan Total (GBT), fenomena langka di mana Bulan tertutup bayangan Bumi hingga tampak merah tembaga atau "Blood Moon", menghiasi langit Indonesia hari ini, Selasa, (3/3/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi seluruh wilayah Tanah Air bisa menyaksikannya secara langsung jika cuaca cerah, mulai sore hingga malam dengan puncak pukul 18.33 WIB, menjadi momen sempurna untuk masyarakat umum atau pengamat astronomi amatir untuk menyaksikan fenomena ini.
BMKG merilis jadwal presisi untuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB), WITA, dan WIT. Durasi totalitas 59 menit 27 detik, keseluruhan 5 jam 41 menit. Berikut rincian WIB (sesuaikan +1 jam WITA, +2 jam WIT):
Gerhana aman dilihat mata telanjang, tak perlu teleskop seperti gerhana Matahari. BMKG menyarankan langkah sederhana: