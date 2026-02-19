Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Sukses Ciptakan Kode QR Terkecil di Dunia, Ukurannya Lebih Kecil dari Bakteri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |20:05 WIB
Peneliti Sukses Ciptakan Kode QR Terkecil di Dunia, Ukurannya Lebih Kecil dari Bakteri
Kode QR buatan TU Wien dan Cerabyte tercatat dalam rekor dunia Guiness sebagai Kode QR terkecil di dunia. (Foto: Tuwien.at)
JAKARTA – Sebuah tim peneliti dari Universitas Teknologi Wina (TU Wien), bekerja sama dengan perusahaan rintisan Austria-Jerman Cerabyte, telah menciptakan kode QR terkecil di dunia dengan ukuran lebih kecil dari bakteri. Prestasi ini telah diakui secara resmi oleh Guinness World Records.

Para peneliti mengatakan proyek ini bukan hanya tentang memecahkan rekor ukuran, tetapi juga tentang menunjukkan kemungkinan baru bagi teknologi penyimpanan data di masa depan.

Lebih Kecil dari Bakteri

Dilansir Gizmochina, kode QR ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau bahkan dengan mikroskop optik standar. Kode mungil ini hanya berukuran 1,98 mikrometer persegi, menjadikannya lebih kecil daripada kebanyakan bakteri.

Para ilmuwan hanya dapat melihat dan membacanya menggunakan mikroskop elektron canggih. Kode ini terdiri dari struktur modul 29 × 29, dengan setiap piksel berukuran hanya 49 nanometer. Ukuran ini sekitar sepersepuluh panjang gelombang cahaya tampak, menunjukkan seberapa jauh pengkodean data telah bergerak ke skala nano.

 

QR Code rekor dunia Kode QR
