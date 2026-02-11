Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dibeli Seharga Rp200 Ribu, Pengusaha Malaysia Jual Domain AI.com Rp1,18 Triliun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |14:04 WIB
Dibeli Seharga Rp200 Ribu, Pengusaha Malaysia Jual Domain AI.com Rp1,18 Triliun
Domain AI.com terjual dengan harga fantastis USD 70 juta.
A
A


JAKARTA - Seorang pengusaha Malaysia baru-baru ini menjual domain yang dibelinya lebih dari 30 tahun lalu dengan harga fantastis USD 70 juta atau setara Rp 1,18 triliun. Domain dengan nama AI.com itu dibeli Arsyan Ismail pada 1993 dengan harga RM 256 atau setara dengan USD 100.

Dilansir Cryptopolitan, Arsyan, pendiri perusahaan 1337 Tech, menjual alamat AI.com pada April 2025 kepada Kris Marszalek, pendiri dan CEO Crypto.com. Transaksi fantastis tersebut baru terungkap ke publik menyusul peluncuran resmi platform kecerdasan buatan (AI) baru di alamat tersebut pada Februari 2026.

Rekor Penjualan Domain

Angka penjualan ini jauh lebih tinggi dibandingkan rekor penjualan alamat domain sebelumnya. Sebagai perbandingan, alamat domain CaeInsurance.com dibeli pada 2010 dengan harga "hanya" USD 49,7 juta. Pada 2019, domain Voice.com dijual dengan harga USD 30 juta.

Menurut laporan, transaksi pembelian domain AI.com sepenuhnya diselesaikan dengan menggunakan mata uang kripto.

Kris Marszalek menjelaskan bahwa pembelian itu dilakukan untuk mencegah brand tersebut tercampur dengan bisnis AI lainnya.

Alasan Arsyan Membeli AI.com

Arsyan mendaftarkan AI.com pada 1993 saat dia baru berusia 10 tahun. Domain tersebut dia daftarkan dengan harga USD 100 atau setara dengan RM 256, sekitar Rp 200 ribuan pada saat itu, menggunakan kartu kredit ibunya.

 

