HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Umumkan Rencana Bangun Kota Tumbuh di Bulan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:29 WIB
JAKARTA - Miliarder teknologi Amerika Serikat (AS), Elon Musk, mengumumkan rencana membangun "kota yang tumbuh sendiri" di Bulan. Musk menempatkan proyek ini di atas ambisinya yang telah lama diungkapkan untuk mencapai Mars.

Dalam beberapa tahun terakhir, SpaceX fokus pada pengembangan pesawat ruang angkasa yang mampu mencapai Planet Merah. Musk sebelumnya mengatakan bahwa misi Starship tanpa awak pertama ke Mars dapat diluncurkan paling cepat akhir tahun 2026.

Namun, dalam sebuah unggahan di platform media sosialnya, X, pada Minggu (9/2/2026), Musk menyebut perusahaan tersebut "telah mengalihkan fokus untuk membangun kota yang tumbuh sendiri di Bulan," dengan alasan proyek itu dapat dicapai dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Sementara itu, pemukiman sebanding di Mars akan membutuhkan waktu lebih dari dua dekade.

"Misi SpaceX tetap sama: memperluas kesadaran dan kehidupan seperti yang kita kenal ke bintang-bintang," tulis Musk, sebagaimana dilansir RT.

Menurutnya, misi ke Mars hanya mungkin dilakukan ketika planet-planet sejajar, kira-kira setiap 26 bulan, dan membutuhkan perjalanan selama enam bulan. Sedangkan peluncuran ke Bulan dapat dilakukan sekitar setiap sepuluh hari dengan waktu perjalanan sekitar dua hari. Hal ini, menurut Musk, akan memungkinkan iterasi dan pengembangan pemukiman di Bulan lebih cepat.

 

Topik Artikel :
Kota di Bulan Bulan Elon Musk
Telusuri berita ototekno lainnya
