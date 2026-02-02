Viral PM Israel Benjamin Netanyahu Tutup Kamera Ponsel dengan Selotip Merah

JAKARTA – Foto yang menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menutupi kamera belakang ponselnya dengan selotip merah menjadi viral di media sosial. Foto yang diambil di area parkir bawah tanah Parlemen Israel (Knesset) di Yerusalem memperlihatkan Netanyahu berdiri di samping mobil berwarna hitam dan berbicara dengan seseorang melalui telepon.

Namun, selotip merah yang menutupi kamera ponsel Netanyahu memunculkan pertanyaan, seperti yang diajukan podcaster Mario Nawfal: "Mengapa Netanyahu menutupi kamera ponselnya dengan pita? Siapa yang dia khawatirkan?"

Ia juga menunjukkan bahwa jika Perdana Menteri Israel perlu melindungi ponselnya, maka orang biasa juga seharusnya khawatir tentang hal itu.

"Lagipula, jika Perdana Menteri Israel merasa perlu melakukannya, lalu apa artinya bagi orang biasa?" tambahnya, sebagaimana dilansir NDTV.

Menurut media Amerika Hypefresh, stiker merah di ponsel Netanyahu bukanlah stiker biasa. Itu adalah segel anti-perusakan, stiker khusus yang digunakan di area dengan keamanan tinggi. Stiker tersebut menutupi kamera, mencegah siapa pun mengambil gambar informasi sensitif secara tidak sengaja atau sengaja.