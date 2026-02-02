Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral PM Israel Benjamin Netanyahu Tutup Kamera Ponsel dengan Selotip Merah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:31 WIB
Viral PM Israel Benjamin Netanyahu Tutup Kamera Ponsel dengan Selotip Merah
Selotip merah yang menutup kamera ponsel Netanyahu memicu pertanyaan. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Foto yang menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menutupi kamera belakang ponselnya dengan selotip merah menjadi viral di media sosial. Foto yang diambil di area parkir bawah tanah Parlemen Israel (Knesset) di Yerusalem memperlihatkan Netanyahu berdiri di samping mobil berwarna hitam dan berbicara dengan seseorang melalui telepon.

Namun, selotip merah yang menutupi kamera ponsel Netanyahu memunculkan pertanyaan, seperti yang diajukan podcaster Mario Nawfal: "Mengapa Netanyahu menutupi kamera ponselnya dengan pita? Siapa yang dia khawatirkan?"

Ia juga menunjukkan bahwa jika Perdana Menteri Israel perlu melindungi ponselnya, maka orang biasa juga seharusnya khawatir tentang hal itu.

"Lagipula, jika Perdana Menteri Israel merasa perlu melakukannya, lalu apa artinya bagi orang biasa?" tambahnya, sebagaimana dilansir NDTV.

Menurut media Amerika Hypefresh, stiker merah di ponsel Netanyahu bukanlah stiker biasa. Itu adalah segel anti-perusakan, stiker khusus yang digunakan di area dengan keamanan tinggi. Stiker tersebut menutupi kamera, mencegah siapa pun mengambil gambar informasi sensitif secara tidak sengaja atau sengaja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206006//lebanon-ZkoT_large.jpg
Pastor Gereja Katolik Tewas Ditembak Tank Israel di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205964//prabowo-B2He_large.jpg
Curhat ke Prabowo, Bocah Nias yang Viral Tagih MBG Bermimpi Jadi Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205874//pemimpin_tertinggi_iran_mojtaba_khamenei-fW85_large.jpg
Israel Ancam Bunuh Pemimpin Tertinggi Baru Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205859//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_bernjamin_netanyahu-PqRl_large.jpg
Trump: Keputusan Akhiri Perang Iran Akan Dibuat Bersama Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/612/3205817//viral-dUlE_large.jpg
Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205802//israel_serang_kota_dahiyeh_beirut_lebanon-guYK_large.jpg
Hizbullah Hantam Pangkalan Misgav Israel Usai Puluhan Kota di Lebanon Dibombardir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement