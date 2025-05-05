Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Motor Bekas Honda Supra GTR 150 Semua Tahun

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:48 WIB
Harga Motor Bekas Honda Supra GTR 150 Semua Tahun
Harga Motor Bekas Honda Supra GTR 150 Semua Tahun (Dok AHM)
JAKARTA - Harga motor bekas Honda Supra GTR semua tahun menarik untuk diketahui. Honda Supra GTR 150 menjadi salah satu motor bebek yang masih eksis saat ini. 

1. Honda Supra GTR

Honda Supra GTR 150 pertama kali diperkenalkan pada 2016. Honda Supra GTR  dibekali mesin 150 cc DOHC 6 percepatan. Motor ini cocok untuk mobilitas harian dan perjalanan jauh sekalipun. 

Varian terbaru Honda Supra GTR 150 meluncur pada 2023. Model terbarunya tampil lebih segar dengan tampilan sporty, fitur digital, serta sistem pendingin cairan yang menunjang kenyamanan berkendara. 

Bagi yang ingin membeli Honda Supra GTR dengan harga lebih terjangkau, unit bekasnya bisa menjadi pilihan. Berikut daftar harga motor bekas Honda Supra GTR 150, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Senin (5/5/2025): 

2. Harga Motor Bekas Honda Supra GTR 150 Semua Tahun

- Honda Supra GTR 150 FI 2016 Rp7,9 juta

- Honda Supra GTR 150 2016 Rp9 - Rp9,5 juta

- Honda Supra GTR 150 2017 Rp9 juta

- Honda Supra GTR 150 2019 Rp13,5 juta

- Honda Supra GTR 150 2023 Rp15 juta

 

