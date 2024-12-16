Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Listrik BMW I7? Ini Besarannya

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |17:29 WIB
Berapa Pajak Mobil Listrik BMW I7? Ini Besarannya
BMW i7. (Foto: Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Biaya pajak merupakan hal yang wajib untuk diketahui sebelum membeli mobil. Salah satunya biaya pajak mobil BMW I7, sebagai mobil sedan mewah bertenaga listrik yang didesain modern serta nyaman saat dikendarai.

BMW I7 mulai mengaspal di tanah air pada 2023. Pada awal kehadirannya, mobil ini didapuk menjadi penantang sedan mewah bertenaga listrik lain, yakni Mercedes-Benz EQS 450+AMG Line, yang setahun lebih dulu hadir di pasar Indonesia.

Bagi yang penasaran berapa pajak tahunan BMW I7, simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Dari informasi yang dihimpun, Senin (16/12/2024), berikut perkiraan pajak BMW I7 yang perlu dibayarkan:

  • I7 XDRIVE60 LIMOUSIN RHD52EJ AT Rp50.184.000
  • I7 XDRIVE60 LIMOUSINE AT Rp46.904.000

Itulah perkiraan pajak mobil BMW I7. Sebagai informasi, kisaran besaran pajak tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000.

Diketahui, BMW I7 ditenagai dengan baterai Lithium-ion berkapasitas 101,7 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 625 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Soal performa, mobil dari jenama Jerman ini terbilang gahar, karena dapat menyemburkan tenaga 544 HP dan torsi maksimal 795 Nm.

Secara dimensi, mobil berkapasitas 5 tempat duduk ini memiliki panjang 5.391 mm, lebar 1.950 mm, dan tinggi 1.544 mm. Semenetara wheelbase yang ditawarkan mencapai 3.215 mm.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191412//ilustrasi_kendaraan_bermotor-58PX_large.jpg
Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345//samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/15/3168172//bmw_ix3_50_xdrive-EIUm_large.jpg
BMW Meluncurkan iX3 2026 dengan Platform Baru Neue Klasse, Targetkan Pasar EV Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/15/3168100//ilustrasi-OMtT_large.jpg
Qualcomm dan BMW Umumkan Sistem Kemudi Otomatis, Mulai Digunakan di iX3
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement