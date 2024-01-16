21 Merek Mobil Siap Ramaikan IIMS 2024, Ini Daftarnya

JAKARTA – Pameran otomotif nasional Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 bakal digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai 15 Februari 2024. Produsen mobil apa saja yang bakal mejeng di IIMS 2024 ?

IIMS 2024 menjanjikan area pameran yang lebih luas dan bakal menyajikan program yang akan memanjakan para pengunjung. Berbagai promo juga akan ditawarkan oleh peserta selama pameran berlangsung.

Pameran yang akan berlangsung selama 10 hari ini akan diramaikan sejumlah merek dan beberapa akan meluncurkan model terbaru. Bahkan, ajang ini akan dijadikan momen merek baru mengaspal di Indonesia.

Project Manager IIMS 2024, Rudi MF mengatakan, ada lebih dari 20 merek mobil yang akan meramaikan pameran tahun ini. Perluasan area juga dilakukan demi mengakomodasi membeludaknya peserta yang ingin mengikuti ajang otomotif nasional pertama di Indonesia itu.

“Untuk pertama kalinya semenjak pandemi Covid-19, kami harus memperluas area untuk pameran mobil. Kita akan menggunakan area yang lebih besar karena adanya merek-merek baru,” ucap Rudi, di Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

IIMS 2024 akan mempersiapkan Hall A, B1, dan D JIExpo Kemayoran sebagai lokasi pameran mobil. Untuk penempatannya, dilakukan atas dasar siapa lebih dulu yang mendaftar kepada pihak penyelenggara.

Hall A akan ditempati sejumlah merek asal Jepang, seperti Mitsubishi, Suzuki, dan Daihatsu. Pendatang baru, VinFast, juga akan meramaikan pameran di Hall A, bersandingan dengan BMW, Mini, dan Chery.

Sementara hall B1 bakal diramaikan salah satu merek mobil terbesar di Indonesia, yakni Toyota. Selanjutnya, ada Honda, Hyundai, dan Wuling. Pada Hall ini diramaikan oleh grup Indomobil, seperti Audi, Citroen, Jaguar, Kia, Land Rover, Nissan, dan VW.

Raksasa otomotif asal China, BYD (Build Your Dream) juga telah memastikan diri bakal meramaikan IIMS 2024. Ini sesuai dengan janji mereka yang akan memasuki pasar otomotif Indonesia pada kuartal pertama tahun ini.