Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Begini Cara Ganti Warna Mobil Tanpa Menghilangkan Cat Asli

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |22:27 WIB
Begini Cara Ganti Warna Mobil Tanpa Menghilangkan Cat Asli
Cara mengganti warna mobil tanpa mengubah cat mobil. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mengubah warna mobil menjadi hal yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi, akan membuat cat aslinya hilang dan membuat sebagian orang khawatir harganya akan turun. 

Namun, kini ada solusi untuk mengubah warna tanpa perlu melakukan cat ulang yang membuat warna asli hilang. Salah satuya adalah menggunakan stiker khusus, yang juga dapat digunakan untuk mencegah cat menjadi kusam, baret halus, dan berjamur.

Menggunakan stiker pada bodi mobil bukan hanya menjaga cat asli tetap awet, tapi juga mempermudah pengguna mengganti warna tanpa merusak kelir aslinya.

Bahkan, penerapannya juga tidak membutuhkan waktu lama seperti saat melakukan cat ulang.

Brand stiker yang sudah dikenal di kalangan penggemar modifikasi, Maxdecal, menjadi salah satu yang menawarkan kemudahan ini.

Pada pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2023, mereka merilis produk terbarunya, yaitu 9600 series.

“Produk 9600 Series memiliki teknologi-teknologi unggulan sebagaimana sticker series Maxdecal sebelumnya, antara lain dengan teknologi PET bubble free. Keunggulan lainnya adalah produk ini hanya satu layer, jadi memudahkan pemasangan di sudut sempit," kata Nofian Hendra, Tim Research & Development Maxdecal, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

 BACA JUGA:

Untuk menarik calon konsumen, 9600 Series juga memiliki beberapa varian, seperti super matt chrome, super chrome, super glossy candy, satin matt, satin mettalic, wet gloss, super matt, dan super gloss carbon.

Meski stiker, produk terbaru ini dapat dipoles dan dilapisi coating layaknya cat asli mobil, hal tersebut akan memberikan tampilan stiker dapat menyerupai cat asli, dengan kemiripan hingga 98 persen.

"Kita juga memiliki sampai 130 pilihan warna, dan akan terus berkembang. Keunggulan lainnya juga bisa tahan lama, hingga tiga tahun apabila diparkir di garasi. Jika sering dijemur matahari pasti akan lebih cepat pudar warnanya, tapi ini juga tergantung perawatannya," ujar Nofian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/15/3238802/parkir_paralel_mobil_toyota-Fk4U_large.jpg
Awas Salah! Begini Cara Parkir Paralel Mobil Matik agar Mudah Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/15/3238801/servis_mobil_5_tahun-Vwhe_large.jpg
7 Komponen yang Wajib Dicek saat Mobil Sudah 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/15/3237028/mobil-X6Ec_large.jpg
Bukan Cuma karena Gaya Mengemudi, Ini 5 Penyebab Mobil Boros BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/15/3232431/mobil-pDQ4_large.jpg
Kapan Kampas Rem Mobil Perlu Diganti? Ini 5 Tandanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/15/3231712/ban_mobil-Wv8f_large.jpg
6 Penyebab Ban Mobil Gundul Sebelah, dari Tekanan Angin hingga Masalah Kaki-Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/15/3227901/mobil-ItEH_large.jpg
Musim Libur Sekolah, Ini 5 Hal yang Wajib Dicek pada Mobil Sebelum Bepergian
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement