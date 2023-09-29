Begini Cara Ganti Warna Mobil Tanpa Menghilangkan Cat Asli

JAKARTA - Mengubah warna mobil menjadi hal yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi, akan membuat cat aslinya hilang dan membuat sebagian orang khawatir harganya akan turun.

Namun, kini ada solusi untuk mengubah warna tanpa perlu melakukan cat ulang yang membuat warna asli hilang. Salah satuya adalah menggunakan stiker khusus, yang juga dapat digunakan untuk mencegah cat menjadi kusam, baret halus, dan berjamur.

Menggunakan stiker pada bodi mobil bukan hanya menjaga cat asli tetap awet, tapi juga mempermudah pengguna mengganti warna tanpa merusak kelir aslinya.

Bahkan, penerapannya juga tidak membutuhkan waktu lama seperti saat melakukan cat ulang.

Brand stiker yang sudah dikenal di kalangan penggemar modifikasi, Maxdecal, menjadi salah satu yang menawarkan kemudahan ini.

Pada pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2023, mereka merilis produk terbarunya, yaitu 9600 series.

“Produk 9600 Series memiliki teknologi-teknologi unggulan sebagaimana sticker series Maxdecal sebelumnya, antara lain dengan teknologi PET bubble free. Keunggulan lainnya adalah produk ini hanya satu layer, jadi memudahkan pemasangan di sudut sempit," kata Nofian Hendra, Tim Research & Development Maxdecal, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

BACA JUGA:

Untuk menarik calon konsumen, 9600 Series juga memiliki beberapa varian, seperti super matt chrome, super chrome, super glossy candy, satin matt, satin mettalic, wet gloss, super matt, dan super gloss carbon.

Meski stiker, produk terbaru ini dapat dipoles dan dilapisi coating layaknya cat asli mobil, hal tersebut akan memberikan tampilan stiker dapat menyerupai cat asli, dengan kemiripan hingga 98 persen.

"Kita juga memiliki sampai 130 pilihan warna, dan akan terus berkembang. Keunggulan lainnya juga bisa tahan lama, hingga tiga tahun apabila diparkir di garasi. Jika sering dijemur matahari pasti akan lebih cepat pudar warnanya, tapi ini juga tergantung perawatannya," ujar Nofian.