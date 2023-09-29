Sudah Ada 842 Unit SPKLU di Indonesia, Tersebar di 488 lokasi

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur kendaraan listrik secara nasional untuk mempercepat elektrifikasi. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan pengisian baterai atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terus mendorong peningkatan SPKLU. Hal ini dilakukan guna menambah kenyamanan dan keyakinan masyarakat Indonesia dalam menggunakan kendaraan listrik.

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Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho mengatakan, jumlah realisasi SPKLU terbaru yang terdaftar di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM saat ini berjumlah 842 unit di 488 lokasi.

Angka tersebut merupakan gabungan antara SPKLU yang dikelalola PT PLN (Persero), instalasi privat di lokasi publik, dan stasiun pengisian kendaraan umum. Jumlah ini juga akan terus bertambah sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah.

“Jika sebelumnya perizinan SPKLU termasuk risiko Menengah Tinggi, kini pengurusan izin SPKLU masuk ke dalam kegiatan tingkat risiko Menengah Rendah,” kata Nugroho seperti dikutip dalam keterangan resmi.

Nugroho juga menjelaskan bahwa semua informasi dan persyaratan yang dikirimkan oleh pelaku usaha ke sistem Online Single Submission (OSS) dikirimkan ke sistem AMDALnet. Selanjutnya, sistem AMDALnet secara otomatis mengedit dokumen lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan SPKLU.

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Form UKL-UPL standar untuk SPKLU juga tersedia di sistem ini. Selanjutnya, dokumen ini akan dikirimkan ke sistem OSS RBA untuk memenuhi persyaratan dasar penerbitan izin usaha.