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Tesla Cybertruck Bakal Jadi Mobil Polisi Masa Depan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:40 WIB
Tesla Cybertruck Bakal Jadi Mobil Polisi Masa Depan
Tesla Cybertruck polisi. (Doc. Paultan)
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JAKARTA - Perusahaan teknologi terkenal, Oracle, siap membuat pikap listrik Tesla Cybertruck jadi mobil kepolisian.

Dikutip Paultan, Rabu (27/9/2023), hal itu terungkap saat Larry Ellison, CTO Oracle menggelar presentasi teknologi terbaru bertajuk "Oracle CloudWorld".

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Dalam presentasi itu Larry Ellison mengatakan Oracle adalah perusahaan yang ditunjuk oleh kepolisian Amerika untuk membuat mobil kepolisian yang menggunakan basis Ford Explorer. Menurutnya waktu itu mereka diminta untuk menjejalkan berbagai teknologi canggih di mobil polisi Ford Explorer.

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