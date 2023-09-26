Canggih! Pintu Mobil Listrik Bisa Dibuka dengan iPhone 15 Pro

JAKARTA - Pemilik iPhone 15 Pro perlu memperhatikan Action Button di ponsel baru mereka. Pasalnya tombol itu ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk membuka pintu mobil listrik.

Sejatinya Apple memasang Action Button di iPhone 15 Pro untuk beberapa tujuan. Tombol yang berdampingan dengan tombol suara itu bisa dimanfaatkan untuk membuka langsung beberapa fitur yang ada di ponsel seperti kamera, rekaman, catatan suara, aplikasi, mode fokus, rotasi, dan mode hemat daya.

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Belakangan ini beberapa pengguna iPhone 15 Pro justru bisa memaksimalkan Action Button untuk tujuan lain. Ada yang bisa membuka pintu rumah dengan Action Button.

Selain itu ada yang paling baru adalah membuka pintu mobil listrik, Tesla Model 3, seperti yang ditunjukkan Apple Hub di akun X resmi mereka, @theapplehub, Selasa (26/9/2023) ini.

"Mengaktifkan Action Button di iPhone untuk membuka pintu mobil," tulis @theapplehub.

Kemampuan itu tentu langsung membuat banyak orang terkejut. Pasalnya mereka tidak menyangka ada manfaat lain yang bisa dirasakan lewat Action Button.

Lalu bagaimana sebenarnya "keajaiban" itu bisa terjadi. Apple Hub memang tidak menjelaskan mengapa Action Button di iPhone 15 Pro milik mereka bisa melakukan hal tersebut.

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Situs Gearmusk menyebutkan sebenarnya fungsi Action Button buat mobil listrik Tesla tidak hanya bisa membuka pintu saja tapi juga menutup pintu dan membuka bagasi. Asal iPhone 15 Pro tersebut punya aplikasi bawaan dari Tesla.