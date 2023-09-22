Cara Mengatasi Sepeda Listrik yang Bunyi Tek Tek

JAKARTA - Cara mengatasi sepeda listrik yang bunyi tek tek sangat dicari para pemilik kendaraan ini. Meskipun terdengar kecil, tapi bisa saja mengganggu jika dibiarkan terlalu lama.

Masalah seperti ini harus dengan cepat diketahui penyebabnya, sehingga mudah pula mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkan.

Mengutip berbagai sumber pada Jumat (22//9/2023), sepeda listrik menjadi salah satu alternatif kendaraan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Meski begitu, ada dampak negatif jika digunakan secara terus-menerus, terutama dalam hal kebisingan.

Hal penting untuk mengatasi masalah ini dengan mengatur penggunaannya secara bijak dan mematuhi aturan yang berlaku terkait kebisingan kendaraan. Selain itu, solusi yang dapat dicoba untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memeriksa kabel dan kontak pada bagian motor listrik. Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan rapat dan bersih dari kotoran atau karat.