Samsung Galaxy Watch 6 Bantu Perbaiki Kualitas Tidur dan Kesehatan Pengguna, Bagaimana Bisa?

JAKARTA - Samsung Galaxy Watch 6 hadir di Indonesia pada awal Agustus lalu di Indonesia. Meski masih punya desain yang tidak jauh berbeda dengan generasi pendahulunya, jam pintar ini tetap hadir dengan fitur lengkap untuk kesehatan pengguna. Bagaimana bisa?

Perangkat pintar ini hadir dalam varian standar dan classic. Menariknya Galaxy Watch 6 menyempurnakan sejumlah fitur yang ada dari generasi sebelumnya, terutama fitur memantau kualitas tidur.

Nah, pada fitur ini pengguna akan mendapatkan skor dari kualitas tidur mereka yang diambil dari kebiasaan olahraga mereka, serta kondisi mental, dan fisik tubuh pengguna. Untuk menyempurnakannya, ada juga fitur Sleep Coaching yang membantu pengguna memperbaiki gaya hidup mereka selama pemakaian.

"Sleep coaching ini akan menganalisis level tidur pengguna selama seminggu. Mulai dari jam tidurnya konsisten, sampai kualitasnya. Nanti jam akan memberikan rekomendasi kepada pengguna, ini semacam self reminder." kata MX Product Marketing Senior Manager Samsung Mobile, Annisa Nurul Maulina, di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Cara kerja Sleep Coaching sendiri akan merekam waktu tidur pengguna di malam hari. Nantinya jam akan mencatat pola tidur pengguna dan program terpersonalisasi dengan panduan dalam jangka waktu yang diinginkan. Fitur ini juga akan menampilkan Sleep Symbol berupa hewan-hewan lucu yang merepresentasikan pola tidur kamu.

Secara spesifikasi, Galaxy Watch 6 dibelaki chipset Exynos W930 dengan kecepatan 1,4 GHz. Ada juga layar OLED dengan bezel yang lebih tipis sehingga area layar menjadi lebih luas.

Jam tangan pintar ini punya RAM 2GB lengkap dengan Bluetooth 5.2. Untuk baterainya, Galaxy Watch 6 40mm punya kapasitas 300 mAh, sementara untuk yang berukuran 44mm punya kapasitas 425 mAh.