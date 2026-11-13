Berikut Tips Memilih PO Bus untuk Perjalanan Jauh saat Libur Nataru 2026

JAKARTA - Ada sejumlah tips memilih PO bus untuk perjalanan jauh saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 yang perlu diketahui masyarakat. Memilih perusahaan otobus (PO) yang tepat penting dilakukan agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman.

Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk mengintensifkan ramp check atau pemeriksaan kelaikan sarana transportasi di seluruh moda, termasuk bus yang melayani perjalanan masyarakat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub juga menyiapkan pemeriksaan terhadap sekitar 23 ribu bus. Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 untuk memastikan armada yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan.

Bus masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian saat libur akhir tahun. Selain memiliki beragam pilihan kelas layanan, tarifnya juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan anggaran lebih terjangkau.

Namun, calon penumpang tidak boleh hanya mempertimbangkan harga tiket. Rekam jejak perusahaan, kondisi armada, hingga kualitas pengemudi juga perlu diperhatikan.

Lantas, apa saja yang harus diperhatikan sebelum memilih PO bus untuk perjalanan jauh? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasannya.

1. Cari Tahu Rekam Jejak PO Bus

Sebelum membeli tiket, calon penumpang sebaiknya mencari tahu rekam jejak perusahaan otobus yang akan digunakan. Ulasan penumpang di internet bisa menjadi salah satu acuan, begitu pula pengalaman teman atau keluarga yang pernah menggunakan layanan PO tersebut.

Dari ulasan tersebut, calon penumpang bisa mendapatkan gambaran mengenai ketepatan waktu keberangkatan, kebersihan armada, kenyamanan perjalanan, serta pelayanan pengemudi dan kru bus.

Selain itu, perhatikan pula konsistensi perusahaan dalam memberikan pelayanan. Meski ulasan positif dapat menjadi pertimbangan, calon penumpang tetap perlu memastikan aspek keselamatan armada dan legalitas operasionalnya.

2. Sesuaikan Kelas Bus dengan Durasi Perjalanan

Durasi perjalanan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kelas bus. Untuk perjalanan jarak jauh, calon penumpang bisa mempertimbangkan layanan eksekutif atau kelas di atasnya yang menawarkan fasilitas lebih lengkap.

Ada beberapa pilihan konfigurasi bus yang tersedia, seperti bus tingkat (double decker) dan bus tidur (sleeper). Keduanya menawarkan pengalaman perjalanan berbeda dibandingkan bus dengan konfigurasi kursi konvensional.

Bus sleeper menyediakan tempat beristirahat dengan posisi lebih rebah atau menyerupai tempat tidur. Beberapa armada juga dilengkapi port USB, tirai, dan lampu baca.

Sementara itu, bus eksekutif umumnya menawarkan kursi lebih lebar, ruang kaki yang lebih lapang, serta fasilitas seperti sandaran kaki (leg rest).

Meski demikian, kelas bus dan kelengkapan fasilitas tidak otomatis menjamin keselamatan. Kondisi kendaraan serta kesiapan pengemudi tetap menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.

3. Pastikan Fasilitas Sesuai Kebutuhan

Setiap PO bus menawarkan fasilitas yang berbeda, mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif. Karena itu, calon penumpang sebaiknya memilih layanan sesuai kebutuhan dan anggaran.

Beberapa fasilitas yang bisa diperiksa antara lain pendingin udara (AC), toilet, port USB, televisi, Wi-Fi, hingga layanan makanan dan minuman. Kenyamanan kursi serta ruang kaki juga patut menjadi pertimbangan, terutama untuk perjalanan yang memakan waktu berjam-jam.

Pastikan pula informasi fasilitas tersebut sesuai dengan armada yang akan digunakan. Sebab, fasilitas pada setiap kelas maupun unit bus dalam satu perusahaan bisa berbeda.