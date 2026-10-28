Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Uji Coba Features, Format Video Baru Berdurasi hingga 90 Menit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |17:47 WIB
Instagram Uji Coba Features, Format Video Baru Berdurasi hingga 90 Menit
Instagram menguji coba Features, format video baru yang memungkinkan unggahan horizontal dan berdurasi hingga 90 menit.
A
A
A

JAKARTA - Instagram mengumumkan sedang menguji format video baru di platformnya yang disebut "Features", yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah video horizontal dengan durasi hingga 90 menit. Menurut laporan, pengujian tersebut telah dimulai pada hari Senin dan saat ini terbatas pada sejumlah kreator terpilih di Amerika Serikat.

Laporan dari Hollywood Reporter tersebut menambahkan bahwa Instagram telah menguji fitur ini dengan para kreator di Brasil.

Wakil Presiden Produk Instagram, Tessa Lyons, dan pimpinan Instagram, Adam Mosseri, juga telah membagikan detail mengenai format video berdurasi panjang yang baru ini. Fitur tersebut terutama ditujukan bagi para podcaster, yang memungkinkan mereka untuk membagikan episode lengkap atau klip berdurasi lebih panjang di platform tersebut, demikian dilansir GSM Arena.

Awalnya, video berdurasi lebih panjang akan ditampilkan sebagai klip singkat di tab Jelajahi (Explore). Penonton kemudian dapat mengetuk tombol baru bertuliskan ‘Tonton video lengkap’ (‘Watch full video’) pada klip tersebut untuk mulai menyaksikan video selengkapnya.

Fitur-fitur ini akan tersedia terlebih dahulu di aplikasi seluler Instagram, dengan dukungan untuk Instagram for TV yang direncanakan menyusul kemudian. Format video berdurasi panjang yang baru ini diperkirakan akan diperluas ke seluruh pengguna di Amerika Serikat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/16/3250309//menkomdigi_meutya_hafid_berbicara_dalam_diskusi_publik-9xnl_large.jpg
Menkomdigi Sebut YouTube dan Instagram Platform Berisiko Tinggi untuk Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/16/3248748//ilustrasi-pEV6_large.jpg
Arti Shadowban Instagram, Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248685//ben_affleck-453S_large.jpg
Meta Banned Instagram Ben Affleck karena Dikira Akun Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/337/3248648//pemerintah-XW3g_large.jpg
Komdigi Bantah Batasi Konten Karhutla di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/16/3246566//menkomdigi_meutya_hafid-x78u_large.jpg
Implementasi PP Tunas, Menkomdigi: TikTok Nonaktifkan 9 Juta Akun Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/16/3244248//menkomdigi_meutya_hafid_bertemu_vp_and_head_of_global_public_policy_meta_kevin_j_martin-x8kj_large.jpg
Menkomdigi Desak Meta Percepat Penonaktifan Akun Anak hingga Responsif Berantas Judol
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement