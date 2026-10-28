Instagram Uji Coba Features, Format Video Baru Berdurasi hingga 90 Menit

JAKARTA - Instagram mengumumkan sedang menguji format video baru di platformnya yang disebut "Features", yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah video horizontal dengan durasi hingga 90 menit. Menurut laporan, pengujian tersebut telah dimulai pada hari Senin dan saat ini terbatas pada sejumlah kreator terpilih di Amerika Serikat.

Laporan dari Hollywood Reporter tersebut menambahkan bahwa Instagram telah menguji fitur ini dengan para kreator di Brasil.

Wakil Presiden Produk Instagram, Tessa Lyons, dan pimpinan Instagram, Adam Mosseri, juga telah membagikan detail mengenai format video berdurasi panjang yang baru ini. Fitur tersebut terutama ditujukan bagi para podcaster, yang memungkinkan mereka untuk membagikan episode lengkap atau klip berdurasi lebih panjang di platform tersebut, demikian dilansir GSM Arena.

Awalnya, video berdurasi lebih panjang akan ditampilkan sebagai klip singkat di tab Jelajahi (Explore). Penonton kemudian dapat mengetuk tombol baru bertuliskan ‘Tonton video lengkap’ (‘Watch full video’) pada klip tersebut untuk mulai menyaksikan video selengkapnya.

Fitur-fitur ini akan tersedia terlebih dahulu di aplikasi seluler Instagram, dengan dukungan untuk Instagram for TV yang direncanakan menyusul kemudian. Format video berdurasi panjang yang baru ini diperkirakan akan diperluas ke seluruh pengguna di Amerika Serikat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

(Rahman Asmardika)