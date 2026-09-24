Qualcomm Rilis 2 Varian Snapdragon 8 Elite Gen 6, Chipset 2nm Pertama Tembus 5 GHz

JAKARTA - Qualcomm baru saja meluncurkan dua platform seluler kelas flagship yang akan menenagai performa ponsel-ponsel Android unggulan dalam beberapa bulan mendatang: Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Kedua SoC ini berfokus pada performa kecerdasan buatan (AI) yang berjalan di perangkat (on-device AI), performa gaming, dan stabilitas kinerja pada beban tinggi.

Kedua platform ini akan menenagai perangkat Android flagship brand terkemuka seperti Motorola, OPPO, iQOO, Xiaomi, hingga ZTE.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dibuat menggunakan proses 2nm dan memanfaatkan arsitektur CPU Oryon, GPU Adreno, serta NPU Hexagon buatan Qualcomm.

Informasi resmi Qualcomm menunjukkan platform ini menggunakan dua core Prime yang mampu mencapai kecepatan hingga 5,0 GHz, dipadukan dengan enam core Performance dengan kecepatan puncak 4,0 GHz. Ini menjadikan keduanya sebagai CPU seluler pertama yang melampaui ambang batas kecepatan 5 GHz.

Varian Extreme Gen 6 mencakup semua fitur yang ada pada Gen 6 standar, namun ditambah dengan pemrosesan AI yang lebih cepat, memori bersama (shared memory) atau FlexCache yang 50% lebih besar, serta fitur gaming yang lebih canggih.