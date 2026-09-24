Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Qualcomm Rilis 2 Varian Snapdragon 8 Elite Gen 6, Chipset 2nm Pertama Tembus 5 GHz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:21 WIB
Qualcomm Rilis 2 Varian Snapdragon 8 Elite Gen 6, Chipset 2nm Pertama Tembus 5 GHz
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.
A
A
A

JAKARTA - Qualcomm baru saja meluncurkan dua platform seluler kelas flagship yang akan menenagai performa ponsel-ponsel Android unggulan dalam beberapa bulan mendatang: Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Kedua SoC ini berfokus pada performa kecerdasan buatan (AI) yang berjalan di perangkat (on-device AI), performa gaming, dan stabilitas kinerja pada beban tinggi.

Kedua platform ini akan menenagai perangkat Android flagship brand terkemuka seperti Motorola, OPPO, iQOO, Xiaomi, hingga ZTE.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 dan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dibuat menggunakan proses 2nm dan memanfaatkan arsitektur CPU Oryon, GPU Adreno, serta NPU Hexagon buatan Qualcomm.

Informasi resmi Qualcomm menunjukkan platform ini menggunakan dua core Prime yang mampu mencapai kecepatan hingga 5,0 GHz, dipadukan dengan enam core Performance dengan kecepatan puncak 4,0 GHz. Ini menjadikan keduanya sebagai CPU seluler pertama yang melampaui ambang batas kecepatan 5 GHz.

Varian Extreme Gen 6 mencakup semua fitur yang ada pada Gen 6 standar, namun ditambah dengan pemrosesan AI yang lebih cepat, memori bersama (shared memory) atau FlexCache yang 50% lebih besar, serta fitur gaming yang lebih canggih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/16/3217517//qualcomm_snapdragon_6_gen_5_dan_snapdragon_4_gen_5-P85K_large.jpg
Qualcomm Umumkan 2 Chipset Baru, Beri Peningkatan Signifikan untuk Ponsel Entry dan Mid-Range
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement