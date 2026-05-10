Qualcomm Umumkan 2 Chipset Baru, Beri Peningkatan Signifikan untuk Ponsel Entry dan Mid-Range

JAKARTA - Qualcomm baru saja mengumumkan dua chipset smartphone baru yang ditujukan untuk smartphone yang lebih terjangkau. Chipset Snapdragon 6 Gen 5 dan Snapdragon 4 Gen 5 ini menghadirkan peningkatan besar yang menyeluruh, termasuk pada performa dan efisiensi.

Peningkatan CPU dan GPU

Snapdragon 6 Gen 5 dan Snapdragon 4 Gen 5 dilengkapi Snapdragon Smooth Motion UI yang membuat interaksi di perangkat terasa lebih lancar, serta navigasi yang minim lag.

Snapdragon 6 Gen 5 memungkinkan aplikasi dapat dibuka 20% lebih cepat dan mengurangi tampilan layar tersendat hingga 18%, sehingga menghadirkan performa yang lebih imersif dan andal. Di sisi lain, Snapdragon 4 Gen 5 difokuskan pada kebutuhan penggunaan harian, dengan respons yang seamless sepanjang hari, pembukaan aplikasi 43% lebih cepat, dan tampilan layar yang 25% lebih stabil.

Dari sisi CPU, kecepatan clock puncak Snapdragon 6 Gen 5 meningkat dari 2,3 GHz menjadi 2,6 GHz, dengan konfigurasi klaster (4 performa + 4 efisiensi), sementara Snapdragon 4 Gen 5 menggunakan konfigurasi klaster 2+6 dengan peningkatan kecepatan clock puncak dari 2,3 GHz ke 2,4 GHz.

GPU Adreno pada kedua chipset mendapat peningkatan performa signifikan, menghadirkan fitur gaming modern untuk performa berkelanjutan, mendukung gaming pada 90 fps, dan stabilitas yang lebih tinggi pada perangkat kelas menengah.

Snapdragon 6 Gen 5 juga menghadirkan Snapdragon Game Super Resolution dan Qualcomm Game FPS 3.0 untuk memberikan grafis yang lebih tajam dan frame rate yang stabil, dengan dukungan resmi untuk game HDR. Sementara Snapdragon 4 Gen 5 menjanjikan performa GPU yang jauh lebih cepat dan konektivitas yang ditingkatkan dengan stabilitas yang lebih baik serta dukungan Dual SIM Dual Active.

Peningkatan Kamera

Pada kamera, Snapdragon 6 Gen 5 mempersempit kesenjangan dengan chip kelas atas dengan menambahkan dukungan zoom in-sensor 100x untuk pertama kalinya dalam seri Snapdragon 6. Fitur ini menggunakan AI untuk meningkatkan kejernihan saat menggunakan zoom digital ekstrem.