Toshiba TV ZXS RGB Mini LED Resmi Meluncur di Indonesia dengan Native 180Hz

JAKARTA - Toshiba TV Indonesia kembali memperkuat posisinya di pasar tanah air dengan memperkenalkan lini televisi terbarunya, Toshiba TV ZXS. Perangkat generasi anyar ini memadukan teknologi layar terkini RGB Mini LED, Full-Array Local Dimming, refresh rate Native 180Hz, hingga sistem audio premium dalam satu bingkai perangkat.

Kehadiran seri televisi ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat dalam ajang Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026. Melalui seri ZXS, Toshiba ingin membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menikmati hiburan rumah dan bermain game ke level yang jauh lebih tinggi dan imersif.

Keunggulan utama dari seri ini adalah teknologi RGB Mini LED yang diusung berbeda jauh dari pencahayaan latar (backlight) konvensional. Teknologi ini memanfaatkan sumber cahaya merah, hijau, dan biru (RGB) secara independen guna menghasilkan reproduksi warna yang jauh lebih kaya, akurat, dan hidup. Karakteristik ini menjadi salah satu arah pengembangan display terbaru dari REGZA untuk lini tahun 2026.

Pencahayaan tersebut dipadukan dengan Full-Array Local Dimming untuk mengatur gelap-terang layar secara presisi di setiap zona tertentu. Hasilnya, adegan malam atau sinematik dapat tampil dengan warna hitam yang pekat, sementara objek terang tetap menonjol tanpa kehilangan detail.

Tidak hanya memanjakan penikmat sinema, Toshiba TV ZXS juga dirancang serius untuk mengakomodasi kebutuhan para gamers maupun pencinta konten berkecepatan tinggi. Dukungan Native 180Hz memastikan pergerakan visual di layar terlihat sangat mulus, responsif, dan minim blur. Fitur ini sangat diandalkan saat pengguna menyaksikan tayangan olahraga berkecepatan tinggi, film laga, hingga memainkan game kompetitif.

Untuk urusan kepraktisan, televisi ini dibekali fitur AI Auto View Pro berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence). Teknologi bagian dari REGZA Intelligence ini mampu mengenali jenis konten yang sedang diputar dan otomatis mengoptimalkan kualitas gambar tanpa merepotkan pengguna melakukan pengaturan manual.