Perkuat Jaringan di Surabaya, SMARTFREN Luncurkan Paket Unlimited 5G Tanpa Batas Kuota

SURABAYA – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memperluas jaringan 5G nasionalnya, memungkinkan pelanggan SMARTFREN di Surabaya untuk menikmati layanan SMARTFREN Unlimited 5G yang diluncurkan pada Jumat (4/9/2026).

Saat ini, jaringan 5G XLSMART telah tersedia di lebih dari 50 kota dan kabupaten di Indonesia dan ditargetkan menjangkau lebih dari 88 kota dan kabupaten hingga akhir 2026. Surabaya menjadi salah satu wilayah strategis dalam ekspansi tersebut karena memiliki aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, industri, ekonomi kreatif, hiburan, serta mobilitas digital masyarakat yang tinggi.

Melalui jaringan 5G XLSMART, pelanggan SMARTFREN Unlimited 5G dapat menikmati manfaat Tanpa Batas Kecepatan dan Tanpa Batas Kuota selama terhubung ke jaringan 5G XLSMART, menggunakan perangkat yang kompatibel, pengaturan 5G aktif, serta paket yang berlaku.

SMARTFREN Unlimited 5G menawarkan kecepatan hingga 500 Mbps, sesuai kondisi jaringan, perangkat, lokasi, trafik, serta faktor teknis lainnya. Paket tersedia dalam pilihan masa aktif 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

Konektivitas tersebut dapat mendukung berbagai aktivitas digital, mulai dari streaming musik dan video, gaming, video conference, bekerja dan belajar secara online, media sosial, live streaming, hingga membuat dan mengunggah konten digital.

Khusus di Surabaya, jaringan 5G XLSMART didukung lebih dari 1.200 BTS 5G, dengan penguatan jaringan di berbagai kawasan beraktivitas tinggi, mulai dari permukiman, pusat pemerintahan dan bisnis, kawasan perdagangan dan pendidikan, pusat komersial dan hiburan, hingga ruang publik.