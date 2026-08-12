TTArtisan Luncurkan Neo Series, Lensa Autofocus Full-Frame dengan Desain Minimalis

JAKARTA – TTArtisan memperkenalkan lini terbarunya, Neo Series, yang menghadirkan lensa autofocus full-frame dengan desain minimalis dan pengoperasian yang lebih sederhana. Neo Series hadir di Indonesia melalui dua lensa prime perdana, yaitu Neo AF 50mm f/1.8 dan Neo AF 85mm f/1.8, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fotografer, videografer, hingga content creator.

Berbeda dari lensa pada umumnya, Neo Series mengusung desain tanpa ring fokus manual dan ring aperture pada bodinya. Seluruh pengaturan fokus dan bukaan dilakukan melalui bodi kamera. Fitur ini membuat pengguna dapat menggunakan lensa ini dengan mudah dan praktis, dengan konsep plug-and-shoot.

Untuk mendukung kebutuhan fotografi maupun videografi, Neo Series menggunakan stepping motor (STM) yang menawarkan autofocus senyap dan responsif. Pada kamera yang kompatibel, sistem autofocus ini juga mendukung fitur seperti eye-AF, face detection, dan subject detection, sehingga pengguna dapat lebih mudah mempertahankan fokus pada objek yang sedang dibidik.

TTArtisan juga memberikan fleksibilitas melalui desain bodi yang dapat dikustomisasi. Pengguna dapat mengganti atau melepas shell/skin bagian luar lensa untuk menyesuaikan tampilan sesuai preferensi. Ukurannya yang ringkas dan bobot yang ringan turut menjadikan Neo Series praktis dibawa untuk berbagai aktivitas fotografi maupun pembuatan konten.

Neo AF 50mm f/1.8 dan Neo AF 85mm f/1.8, Dua Pilihan untuk Kebutuhan Fotografi

Sebagai bagian dari generasi perdana Neo Series, Neo AF 50mm f/1.8 hadir dengan focal length 50mm yang serbaguna untuk berbagai kebutuhan fotografi sehari-hari. Lensa ini memiliki bukaan maksimum f/1.8 dengan konstruksi optik yang terdiri dari 12 elemen dalam 8 grup, termasuk dua elemen ED (Extra-low Dispersion) dan empat elemen high-index. Dipadukan dengan diafragma 7 bilah, konfigurasi tersebut mendukung karakter bokeh yang lebih halus.

Neo AF 50mm f/1.8 memiliki jarak fokus minimum 0,48 meter dan diameter filter 52mm. Dengan bobot sekitar 156–167 gram, tergantung pilihan mount, lensa ini menawarkan desain yang ringan dan ringkas sehingga praktis digunakan sebagai lensa harian maupun dibawa saat bepergian.