Perkuat Karakter Kamera Analog Premium, FUJIFILM Luncurkan Instax Mini 99 Matte Silver

JAKARTA – FUJIFILM Indonesia meluncurkan kamera instan analog premium Instax Mini 99 dalam pilihan warna baru: Matte Silver, yang melengkapi karakter premium dari kamera ini, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna di Indonesia.

Diluncurkan secara global pada 2024, Instax Mini 99 menggabungkan teknologi analog khas FUJIFILM dengan berbagai fitur kreatif yang memungkinkan pengguna menciptakan hasil foto instan yang unik. Melalui Color Effect Control, kamera memanfaatkan pencahayaan berwarna langsung ke film untuk menghasilkan enam efek warna berbeda, sementara Vignette Mode dan Brightness Control memberikan keleluasaan lebih dalam mengatur nuansa visual sesuai karakter setiap momen.

Karena dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan cara pengambilan gambar, setiap hasil cetak Instax memiliki karakter yang berbeda. Inilah yang menjadikan setiap foto terasa lebih personal dan memberikan pengalaman fotografi analog yang tidak selalu dapat dihasilkan melalui fotografi digital.

“Kami percaya pengalaman fotografi tidak hanya tentang mengabadikan momen, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang dapat mengekspresikan perspektif dan karakter mereka melalui sebuah foto. Melalui Instax Mini 99, FUJIFILM menghadirkan pengalaman fotografi analog yang memberikan kebebasan berekspresi melalui eksplorasi cahaya dan warna, sehingga setiap foto memiliki karakter yang berbeda,” kata Presiden Direktur PT FUJIFILM Indonesia, Masato Yamamoto.

Mengusung desain klasik dengan bodi bertekstur matte menyerupai kulit, Instax Mini 99 dirancang untuk menghadirkan pengalaman menggunakan kamera analog premium yang nyaman sekaligus elegan. Pilihan warna Matte Silver semakin mempertegas karakter tersebut melalui sentuhan aksen berwarna perak pada lensa dan berbagai dial pengaturan, menghadirkan tampilan yang modern tanpa meninggalkan nuansa kamera fotografi klasik.

“Kehadiran pilihan warna Matte Silver semakin memperkuat karakter premium kamera ini, sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap pengguna untuk menemukan kamera yang mencerminkan karakter dan gaya personal mereka,” tambah Yamamoto.